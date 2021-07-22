Песков оценил жалобу России в ЕСПЧ

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал новости о жалобе на Украину, которую Россия отправила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

По словам представителя Кремля, обращение нашей страны является абсолютно закономерным, все сделано в рамках норм этой организации.

Песков при этом подчеркнул, что отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ.

«Это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации. Мы действительно не имеем реакции этой организации по многим вопросам, и в рамках, опять же, тех норм, которые установлены в этой организации, Россия предпринимает действия», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков также отметил, что наша страна вправе ожидать реакции ЕСПЧ на негативные процессы, которые происходят на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия впервые в истории подала в ЕСПЧ первую межгосударственную жалобу против Украины. Согласно пресс-релизу, который опубликован на сайте Генпрокуратуры РФ, жалоба касается целого ряда нарушений прав и свобод человека на Украине, которые произошли в этой стране после государственного переворота 2014 года.

В частности, в документе говорится, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», а также «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие.

При этом подчёркивается, что речь идёт об ответственности властей «незалежной» за гибель людей во время событий 2014 года в Киеве, одесском Доме профсоюзов, антитеррористической операции в Донбассе и катастрофе рейса MH17.

Также Россия обвинят Украину в ущемлении прав русскоговорящего населения страны, преследовании представителей СМИ, похищении людей, нападении на российские диппредставительства, дискриминации российского бизнеса и блокировке поступления пресной воды в Крым. В жалобе России отмечается, что киевский режим не только не пресекает подобные действия националистов, но и поощряет и покрывает их уже на протяжении более 7 лет.

Российская сторона рассчитывает, что нарушения прав человека, которые были допущены с 2014 года киевскими властями, должным образом буду зафиксированы на международном уровне, расследованы, а все виновные лица привлечены к ответственности.