В Минздраве рассказали о психологической помощи пациентам с COVID-19

В Минздраве подготовил методическую базу для регионов по оказанию психолого-психиатрической помощи пациентам с COVID-19.

Об этом на саммите по вопросам воздействия пандемии коронавируса на психическое здоровье населения и системы предоставления услуг в Европейском регионе ВОЗ заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

«Нами подготовлена соответствующая методическая база для регионов РФ и распространены материалы по оказанию психолого-психиатрической помощи при COVID-19 Анализируется передовой опыт регионов в этой сфере», — подчеркнул он.

При этом Мурашко отметил, что что в связи с выявлением прямой связи между частотой просмотра информации о COVID-19 и уровнем ситуативной тревоги у населения ведомство также подготовило рекомендации для СМИ.

Ранее сообщалось, что в России коронавирус за последние сутки выявили ещё у 24 471 человека. Нарастающим итогом в стране выявлено 6 054 711. Умерли за все время пандемии 151 501 человек, из которых за последние 24 часа скончались 796 пациентов.

В Москве, которая продолжает лидировать среди регионов по заболеваемости коронавирусом, за сутки выявили 4 287 новых случаев заражения коронавирусом, успешно перебороли заболевание 7 587 человек, скончались 102 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 477 871 случай болезни. В топ-5 по приросту также входят Санкт-Петербург (+1 943), Московская область (+1 835), Нижегородская область (+534) и Красноярский край (+506).

