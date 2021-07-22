В Москве администрация школы для детей-дислексиков сообщила о риске закрытия учреждения

Одна из немногих общеобразовательных частных школ, где могут обучаться дети с дислексией и дисграфией, может быть закрыта из-за ошибки в документах. Об этом сообщила журналистам директор школы «Дети мира» Виктория Прозирай во время пресс-конференции в четверг, 22 июля.

Здание по адресу улица Ухтомская дом 12, где располагается школа, принадлежит правительству Москвы. Оно было передано администрации школы в 2015 году и нуждалось в ремонте. Как рассказала директор школы, согласно условиям договора, школа должна была взять на себя расходы по ремонту и обеспечить места для обучения для 200 человек. После это здание должно быть попасть под льготную программу аренды «Объект образования за рубль», согласно которой ставка аренды составляет 1 рубль за квадратный метр в год.

В ремонтные работы, в том числе в присоединение здания к центральным коммуникациям – водоснабжению, отоплению и электроснабжению, за полтора года было вложено около 200 млн рублей. Эти средства были собраны силами администрации школы, родителями и неравнодушными гражданами.

«Все было готово к тому, чтобы перейти на ставку 1 рубль за квадратный метр, но выяснился нюанс. При составлении договора было установлено, что минимальное количество мест для учеников должно быть – 200. Когда мы получили лицензию, выяснилось, что 200 мест мы организовали, но посадить туда 200 учеников невозможно. Пришел Роспотребнадзор, МЧС и они, исходя из своих нормативов и правил, установили, что, по данным Роспотребнадзора, в здании не может быть более 80 детей, а в МЧС сказали, что в здании одновременно могут находиться не более 95 человек – то есть и учеников и персонала», - сказала она.

Администрация школы неоднократно пыталась решить вопрос в досудебном порядке, однако дело до суда все же дошло. В первой инстанции школа проиграла дело. Согласно картотеке дел Арбитражного суда города Москвы, между правительством города и школой рассматривается несколько исков. По последнему из них суд взыскал в пользу департамента имущественных отношений задолженность по арендной плате и пени в размере 38 млн рублей и расторг договор аренды, обязав школу вернуть здание ДГИ в освобожденном виде. Сейчас дело обжалуется во второй инстанции. Свою поддержку в разрешении ситуации решил оказать адвокат член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. По его мнению, вопрос с сохранением здания для нужд школы для детей-дислексиков, а также льготной арендной ставкой можно урегулировать отдельным распоряжением правительства Москвы.

Дети с дислексией и дисграфией не могут обучаться в обычных общеобразовательных школах, пояснила Виктория Прозирай, поскольку чтение и письмо для них в привычном понимании невозможно. Их мозг не может дешифровать графические символы.

«Мы одна из немногих школ, которая специализируется на обучении детей с дислексией и дисграфией. Где-то 5-7% людей в мире имеют нарушения участка мозга, который отвечает за чтение и за письмо. В каждом классе бывают дети, которые не могут читать, как обычные люди. Методики обучения для них есть пока только англоязычные – на латинице. Поэтому мы в школе работаем на английском языке и дети быстро ставятся двуязычными», - пояснила она.

Выпускники школы получают государственные дипломы Великобритании, которые признаются в России в равной степени, как и российского образца. Поэтому ученики могут поступить в российские вузы, в том числе на бюджет, рассказала В. Прозирай.