В Польше сделку по «Северному потоку — 2» назвали победой России

Блажей Спихальский – глава пресс-службы президента Польши – назвал победой России договоренность США и ФРГ по газопроводу «Северный поток – 2».

«Можно сказать, что мы имеем практически победу России, если речь идёт о строительстве этого газопровода, – заявил он в эфире Польского радио. – РФ благодаря этой инфраструктуре получит значительное влияние на европейский рынок газа и, прежде всего, будет на нем зарабатывать».

Кроме того, Спихальский отметил, что Польша поддерживает своё мнение о том, что «Северный поток – 2» является нарушением Германией европейской солидарности с точки зрения общей энергетической политики.

Напомним, Польша, один из главных противников «Северного потока – 2», очень надеялась заменить российский газ норвежским при помощи альтернативного газопровода «Балтийская труба», который согласно планам должен связать её с Норвегией уже в октябре 2022 года.

Однако неприятный сюрприз Варшаве сделала казалось бы обязанная стоять на стороне Запада Дания. Отказ Копенгагена разрешать укладку труб в датских территориальных водах больно ударил по планам и надеждам поляков, но, похоже, по крайней мере, на словах и пока не повлиял на их решимость продолжить борьбу с ненавистным «Северным потоком – 2» даже несмотря на давление из-за океана и то, что зависимость от российского газа не исчезнет.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Польше придется поубавить пыл в борьбе с российским газом».

