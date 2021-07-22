В реорганизацию бывшей промзоны на Бережковской набережной в Москве инвестируют 150 млрд рублей- заммэра Ефимов

Инвестиции в редевелопмент участка бывшей промышленной зоны на Бережковской набережной в рамках проекта «Индустриальные кварталы» составят более 150 млрд рублей. Проект решения по реорганизации промзоны одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет реорганизована территория бывшей промзоны «Бережковская набережная» общей площадью более 26 га. Реализация проекта позволит городу получить 12,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в новый объект на западе Москвы превысят 150 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 4,3 миллиарда рублей в год», — сказал заместитель мэра.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, на территории бывшей промзоны планируется возвести более 660 тысяч квадратных метров недвижимости. Половина из них - жилая застройка. Другая половина: офисы, объекты торговли, высокотехнологичные производства, детский сад, школа, а также храмовый комплекс. Проект будет реализован к 2029 году, рассказал он.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.