В России выявлено более 24 тыс. новых случаев COVID

В России коронавирус за последние сутки выявили еще у 24 471 человека, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено 6 054 711. Умерли за все время пандемии 151 501 человек, из которых за последние 24 часа скончались 796 пациентов. Вчера, 21 июля, сообщалось о 23 704 новых случаях. Успешно перебороли заболевание 5 427 457 человек, из них за сутки полностью выздоровели 22 660 пациентов.

В Москве, которая продолжает лидировать среди регионов по заболеваемости коронавирусом, за сутки выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом, успешно перебороли заболевание 7587 человек, скончались 102 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 477 871 случай болезни. В топ-5 по приросту входят Санкт-Петербург (+1943), Московская область (+1835), Нижегородская область (+534) и Красноярский край (+506).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 192 млн случаев заражения коронавирусом и более 4,1 млн смертей от него. Лидируют США, где зафиксировано более 34,2 млн случаев, далее следуют Индия (более 31,2 млн), Бразилия (свыше 19,4 млн) и Франция (более 5,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

