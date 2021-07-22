В WADA заявили об изменении ситуации с допингом в российском спорте

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что ситуация с допингом в российском спорте коренным образом изменилась, сообщает «РИА Новости».

«Конечно, там все еще есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта», – сказал глава WADA.

Кроме того, Банька напомнил, что существует дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», – сказал он.

В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил с четырех до двух лет срок отстранения России от участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх и чемпионатах мира. Утвержденные CAS санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта на два года, до 16 декабря 2022-го, лишают спортсменов страны возможности выступать под национальным флагом и исполнять ее гимн. Кроме того, Россия на два года лишена права проводить международные соревнования. При этом наши спортсмены могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиаде под нейтральным флагом.

