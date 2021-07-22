Время возможностей

Вопреки всем сложностям 2020 года московский экспорт вырос, а отдельные отрасли показали взрывную динамику. Такие выводы содержатся в исследовании Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова «Промышленный экспорт Москвы».

Участники исследования на основе собранной за последние пять лет информации оценивали текущее состояние и перспективы промышленного экспорта, отмечали факторы, стимулирующие рост, и ограничения, мешающие развитию экспорта. Также эксперты оценили эффективность мер федеральных властей и руководства субъекта, направленных на поддержку отечественных компаний-экспортеров.

«Столица является не только крупнейшим российским регионом-экспортером, но и характеризуется высокой степенью диверсификации продаваемой на внешних рынках продукции. При этом постоянно увеличивается в общем объеме экспорта доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), усиливаются его высокотехнологичные компоненты. Часто московская продукция находит свое место даже на самых конкурентных международных рынках», - говорится в исследовании университета.

Как нарастить ННЭ

Москва лидирует среди регионов России по объему поставок: на долю московских компаний приходится 40% всего российского экспорта, рассказал руководитель научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Сергей Валентей. То есть из 337 млрд долларов общероссийского экспорта, 135,14 млрд приходится на Москву. При этом высокими темпами растет доля ННЭ. Если еще пять лет назад он составлял лишь 17,5%, то уже в прошлом его доля выросла до 29,5%.

Промышленные товары московских производителей экспортируются в 178 стран мира, прежде всего, в Европу, Восточную Азию и страны ближнего зарубежья. Наиболее крупные импортеры российской продукции - Китай, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Белоруссия и Казахстан. Москва - единственный субъект РФ, поставляющим продукцию такому количеству стран.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, столичные производители укрепили отношения с уже имеющимися торговыми партнерами - странами Европейского союза, Северной Америки и Азии, и заключили контракты с новыми – например, Саудовской Аравией и Данией.

«По итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился на 31 % и составил 39,86 млрд долларов США, его основу составил промышленный экспорт в объеме 36,05 млрд долларов США. Столица успешно выполняет поставленные перед ней задачи в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По итогам прошлого года целевые показатели по промышленному экспорту были перевыполнены на 54,3%, по экспорту агропромышленной продукции на 18,8%», – рассказал «Эксперту» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Быстрая настройка

Исследование выявило топ видов экономической деятельности, дающих наибольшие показатели экспортных поставок из Москвы: среди них, например, производство пищевых продуктов и напитков, производство готовых металлических изделий. Кроме того, трендовая отрасль, которая набирает оборот - производство компьютеров и электронной продукции изделий, что говорит о востребованности российской IT-продукции на зарубежных рынках.

«Зафиксирован рост интереса к столичному оборудованию связи и телекоммуникаций за рубежом. Объем московского экспорта только волоконно-оптических кабелей в 2020 году увеличился на 80% по сравнению с 2019 годом. Вместе с кабельной продукцией растет спрос и на оборудование для строительства линий связи, в частности на европейском рынке. В первую очередь это связано с развитием интернет инфраструктуры и распространением технологий 5G. Экспорт телекоммуникационного оборудования Москвы в 2020 году составил 73% всего российского экспорта этой продукции. Покупателями оборудования для связи от московских предприятий стала 91 страна мира» - говорится в исследовании.

Отраслями, которые в 2020 году также наращивали продажи - фармацевтическая и косметическая промышленность. Как отметили эксперты, в прошлом году по этим отраслям в столице наблюдался взрывной рост производства: сферы и без того развивались довольно динамично, однако пандемия создала условия для резкого скачка, особенно в фармсфере.

«В качестве позитивного момента следует отметить тот факт, что высокотехнологичные товары – товары, при производстве которых используются новые технологии или результаты научно-исследовательской деятельности, составляют сегодня около 75% от всего несырьевого неэнергетического экспорта столицы», - отмечают авторы исследования.

Исследование выявило и другой интересный факт. В отличии от других мегаполисов-экспортеров у Москвы нет узкой экспортной направленности.

«В Москве сегодня представлены практически все отрасли обрабатывающей промышленности: от машиностроения до производства продуктов питания. При этом город делает ставку на развитие высокотехнологичных предприятий в таких отраслях как фармацевтика, приборостроение и микроэлектроника. Они способствуют импортозамещению, а также имеют большой экспортный потенциал», – пояснил «Эксперту» глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Старания правительства

Успех московских экспортеров в прошлом году был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это меры поддержки промышленного экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Нашей задачей в исследовании было не только выявить тенденции в экспорте промышленной продукции, но и определить, какие инструменты поддержки со стороны города позволили достичь результатов. Правительство Москвы активно занимается решением внутренних проблем экспортеров, таких как формирование экспортных стратегий, помощь предприятиям в модернизации производства, создание особых условий для приоритетных отраслей», - рассказала завкафедрой «Национальной и региональной экономики» РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Галина Гагарина. Еще один фактор финансовая и консультативная помощь компаниям–экспортерам правительством Москвы. Третье – активная позиция самих товаропроизводителей, которые развивают производство и осваивают рынки в условиях санкций.

Что касается перспективных отраслей, развитие которых может повлиять на объемы экспорта, то лидером эксперты однозначно назвали фармпроизводство, которое остается одной из наиболее актуальных сфер. Востребованной за рубежом остается и пищевая продукция.

Авторы исследования также изучили и проблемы, мешающие развитию московского экспорта. Опрос руководителей предприятий-экспортеров показал, что одними из основных факторов сдерживающих развитие - недостаток или отсутствие финансовых ресурсов у экспортоориентированных компаний и тарифы естественных монополий.

Еще один фактор - высокая стоимость или отсутствие необходимых комплектующих и технологий –эта проблема преследует компании с 2015 года. Также проблемы на сегодняшний день - стоимость московской логистики, иногда недостаточная квалификация персонала, а также отсутствие опыта в сфере внешнеэкономической деятельности.

Впрочем, несмотря на все трудности с которыми сталкивается бизнес, пандемия показала высокую адаптивность российской промышленности к любым сложным условиям, ее антикризисную устойчивость. Рост несырьевого экспорта в самые тяжелые моменты мировой экономики – прекрасная иллюстрация силы отечественного в целом и московского в частности, промкомплекса.