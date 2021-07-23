Акции дня: бумаги «Русала» интересны трейдерам

Акции алюминиевой компании «Русал» вышли в лидеры торгов по итогам торговой сессии на Мосбирже в пятницу, 23 июля. За день акции подорожали на +3,86% до 49,53 рублей за акцию.

Трейдеры проявили интерес к бумагам на фоне обсуждения экспортной пошлины на алюминий. Пошлина начнет действовать с 1 августа. Компания «Русал» просит правительство ее отменить, поскольку ожидает снижения производства и экспорта алюминия на «сотни тысяч тонн» из-за дополнительной финансовой нагрузки. Тема и неопределенность в вопросе пошлин подогревает спрос на акции компании.

Индекс Мосбиржи упал на -0,53% до 3734,54 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,24% до 1595,86 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:20 мск стоила 74 доллара за баррель (+0,28%). Российская валюта слабела - 73,78 рублей за доллар.