Армения сообщала об обстреле со стороны Азербайджана

Трое армянских военнослужащих получили легкие ранения в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области страны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны Армении. В сообщении утверждается, что подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям. «Этому предшествовала стрельба на азербайджанских боевых постах, что могло быть связано с инцидентом между самими азербайджанскими военнослужащими. Об этом свидетельствует тот факт, что министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате огня, открытого армянской стороной, погиб азербайджанский военнослужащий», – говорится в сообщении минобороны Армении. В ведомстве уточнили, что армянские военнослужащие не предпринимали действий до обстрела со стороны Азербайджана.

12 мая власти Армении сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что действия Азербайджана – «это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана».

15 мая Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. «Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи», – сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границе Армении.

25 мая министерство обороны Армении сообщило о гибели своего военнослужащего в перестрелке в районе, в который ранее вторглись азербайджанские военнослужащие.