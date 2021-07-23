Астраханская область ввела ограничения из-за коронавируса

Власти астраханской области объявили о введении жестких карантинных ограничений из-за роста инфицирования коронавирусом. «Если полтора месяца назад за сутки выявляли 40 случаев заболевания, то сегодня уже 280. Еще недавно у нас было развёрнуто всего 250 ковидных коек, сейчас их 1705, это больше, чем на пике второй волны. При этом астраханцы пренебрегают элементарными мерами защиты: не носят маски, не соблюдают дистанцию. В такой ситуации мы вынуждены вводить жесткие меры», – заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе заседания местного оперштаба.

Согласно решению властей, с 26 июля отменяются все массовые мероприятия, закрываются торговые центры (кроме продовольственных отделов) и крытые рынки, фуд-корты, фитнесс-залы, бассейны, театры, кинотеатры, и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос.

Заселение в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу будет возможно только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.