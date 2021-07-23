Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п.

На заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, 23 июля, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,50% годовых.

Как говорится в пресс-релизе регулятора, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

C учётом высоких инфляционных ожиданий это сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

Кроме того, в Центробанке отметили, что принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

Напомним, это уже четвёртое подряд ужесточение ДКП в стране. 19 марта Банк России после длительного перерыва ЦБ впервые повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5% годовых. 23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку ещё на 0,50 пункта, до 5,00% годовых. При этом уже тогда регулятор подчеркнул, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной ДКП. 11 июня регулятор повысил ключевую ставку на 0,50 пункта, до 5,50% годовых.

Следующее заседание Совета директоров российского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке, состоится 10 сентября 2021 года. Кроме того, 2 августа регулятор опубликует доклад о денежно-кредитной политике.