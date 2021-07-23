Биржевые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизились впервые за неделю

Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» по итогам торгов 23 июля впервые за неделю продемонстрировали небольшое снижение, сообщает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

Уточняется, что цены снизились за день на бензин Аи-92 на 0,4% - до 57,37 тыс. рублей за тонну. Всю предыдущую неделю топливо обновляло рекордные значения. Биржевая стоимость бензина Аи-95 после двух подряд рекордов - на 0,6% также уменьшилась, опустившись ниже 60 тыс. рублей за тонну, до 59,65 тыс. рублей за тонну.

При этом в пятницу цена углеводородных газов (СУГ) выросла на 4,9%, до 41,87 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Стоимость топочного мазута увеличилась на 5,5%, до 23,9 тыс. рублей за тонну.

При этом министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что рост оптовых цен на бензин не затронет значительного влияния на динамику розничных цен на АЗС. Чиновник также заверил, что в случае продолжения роста цен на топливо кабмин примет ряд мер, среди которых и запрет на экспорт бензина.

В свою очередь ФАС направила запросы сведений об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года в такие крупные компании, как «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «ТАИФ-НК», «Газпром активы СПГ», «ННК», «ФортеИнвест», «Сокар Энергоресурс». Сведения необходимы для выявления причин, влияющих на колебания оптовых цен на нефтепродукты, уточнили в службе.

