Для производителей воды разработаны меры помощи

Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") разработал меры помощи отрасли при переходе на маркировку упаковки, рассказал «Интерфаксу» президент союза Максим Новиков.

Руководитель уточнил, что с этой целью был разработан новый продукт по реализации инвестиционных проектов «Модернизация предприятий производства воды и напитков». Ожидается, что мера поможет производителям воды снизить издержки при введении маркировки и адаптироваться к новому формату бизнеса.

Начиная с 1 сентября текущего года все производители упакованной воды обязаны регистрироваться в государственной системе маркировки, с 1 декабря 2021 года цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, а с 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды.

Глава союза напомнил, что «Союзнапитки» предлагал другие сроки введения маркировки, однако, «с учетом текущих реалий необходимо выстроить наиболее эффективную работу и оказать производителям всестороннюю поддержу».

Одним из таких инструментов поддержки и может стать новый проект, добавил Новиков. Он также уточнил, что основными затратами для производителей станут закупка специального оборудования для нанесения цифровой маркировки, программного обеспечения, выстраивания новой системы координации работы оборудования, а также производственного процесса.

Руководитель подчеркнул, что в качестве помощи альянс предлагает выстроить систему «одного окна», через которое предприятие сможет получить необходимую консультационную и финансовую помощь. Для каждого производителя будет разработана своя система мер поддержки. Для того, чтобы стать участником программы необходимо иметь собственные средства в размере 10% от запрашиваемой суммы инвестиций.

