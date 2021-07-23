Германия получила карт-бланш по «Северному потоку – 2» в результате сделки с США

«Газпром» не будет платить Киеву по миллиарду и более долларов в год за прокачку, чтобы удовлетворить все украинские «хотелки», считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. И не потому, что русские настолько суровы или несговорчивы, а по простой причине: все эти огромные деньги «Газпрому» придётся заложить в конечную цену газа. А газ этот предназначен для насущных нужд немецких, австрийских, голландских потребителей. И именно их представители будут максимально внимательны в процессе перезаключения контракта на период после 2024 года.

Дело в том, поясняет Пушкарёв, что состоявшееся в эти дни соглашение между Германией и США даёт немцам карт-бланш. Во-первых — оказывать давление не только на российскую, но и в большей степени на украинскую сторону в вопросе стоимости прокачки. А во-вторых — на получение своей доли дохода от украинской газотранспортной системы — с тем, чтобы и немцам был выгоден разумный компромисс по цене транзита.

Полностью читайте в материале «Украина сохранит газовый транзит после 2024 года».