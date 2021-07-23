Американцы уйдут и из Ирака, но не все

В понедельник, 26 июля, в Вашингтон с официальным визитом прилетит премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими. На встрече с президентом Байденом иракский лидер, пишет Wall Street Journal (WSJ), обсудит вывод американских войск из Ирака, который должен состояться до конца этого года. Однако говорить о полном уходе американцев из Ирака нельзя. Останется небольшой контингент военных советников, которые будут помогать иракским военным бороться с запрещенным в России движением «Исламское государство» (ИГ). ИГ несмотря на неоднократные заявления экс-президента Трампа и других высокопоставленных американских чиновников по-прежнему не только существует, но и благодаря выводу американских войск из Афганистана не без оснований рассчитывает на возрождение.

«Нам не нужно больше военных, чем у нас есть сейчас,- заявил накануне поездки иракского лидера в Вашингтон глава МИД Ирака Фуад Хуссейн.- Что нам нужно? Нам нужны помощь в сборе разведывательной информации, в подготовке наших военных и поддержка в воздухе».

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Кадими соглашение о выводе американских войск необходимо для усиления своих позиций в Ираке и ослабления давления шиитских партий и движений, требующих ухода всех 2,5 тысяч американских военных, находящихся сейчас в стране. Однако даже часть шиитов, по традиции настроенных крайне враждебно по отношению к США, понимает, что без американской авиации им придется нелегко бороться с ИГ, которое после ухода американцев из Афганистана активизировало свою деятельность и в Ираке.

Вашингтон, сообщает WSJ, готов вывести войска из Ирака, но при этом собирается «схитрить» - условия соглашения с Багдадом предполагается выполнить не за счет фактического вывода войск, а при помощи переименования ряда подразделений из боевых частей в советников. «Боевые советники» будут на бумаге готовить иракских коллег, а на самом деле продолжат точно так же, как сейчас, воевать как с исламскими боевиками, так и с шиитскими милициями, точно также, как джихадисты, нападающими на американцев. В Пентагоне, правда, утверждают, что сейчас боевые части ВС США дают отпор только в случае нападения исламских боевиков.

«Это будет не количественное изменение,- объяснил WSJ один из высокопоставленных американских чиновников,- а «уточнение» задач наших военных в соответствии со стратегическими интересами США».

Пока не очень понятно, удовлетворят ли иракского премьера чисто формальные изменения, потому что они однозначно не удовлетворят иракских шиитов, поддерживаемых Тегераном. В последнее время военизированные организации шиитской милиции усилили ракетные обстрелы американских баз и атаки при помощи дронов.

Не очень понятна сейчас и судьба американских подразделений специального назначения, которые имеют в Пентагоне особый статус. Их Вашингтон наверняка попытается оставить, потому что именно на них приходится львиная доля боевых операций против боевиков ИГ. Причем, не только в Ираке, но и на территории соседней Сирии.

Кстати, контингент в Ираке очень серьезно помогает американскому контингенту в Сирии, численность которого составляет приблизительно 900 человек. Не очень понятно, как «сирийские» американцы будут воевать в Сирии без поддержки с территории Ирака.

Мустафа аль-Кадими находится в сложном положении. С одной стороны, он не может требовать безусловного вывода всех американских войск из Ирака на фоне Афганистана. Там талибы (террористическая организация запрещена в России) после ухода американцев, как и предсказывали специалисты, резко усилили давление на афганское правительство, дни которого, очевидно, сочтены. Без поддержки США, особенно американской авиации, Багдаду тоже придется нелегко.

С другой стороны, иракский премьер не может не считаться с позицией шиитов, которые играют в политической жизни Ирака важную роль. Недавно, кстати, в Ирак приезжал встретиться с поддерживаемыми Тегераном шиитами глава Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Таэб.

Ирак во многом похож на Афганистан. Так, например, иракская армия значительно ослабела после вывода в 2011 году основной части американского контингента из Ирака и оказалась бессильной против джихадистов. После взятия исламскими боевиками в июне 2014 года второго города в стране, Мосула, американцы были вынуждены вернуться в Ирак.

Так же, как в Афганистане, американские союзники по НАТО помогают американским военным советникам готовить иракскую армию, но едва ли они останутся в Ираке после ухода американцев.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 22 июля, что особой необходимости держать в Ираке американские войска для проведения боевых операций сейчас уже нет. Она также подтвердила, что судьба американского военного контингента в Ираке будет решена на переговорах между Джозефом Байденом и Мустафой аль-Кадими.

В апреле 2021 года, кстати, США и Ирак сделали совместное заявление о том, что американские военные в Ираке готовят иракских коллег и что вывод боевых частей будет решен на переговорах между Вашингтоном и Багдадом.