Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу

Российский футбольный союз принял решение назначить главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – заявил президент РФС Александр Дюков.

«Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – прокомментировал свое назначение Карпин

.Ранее главным тренером сборной России по футболу был Станислав Черчесов. Он покинул свой пост после провала сборной России на Евро-2020.