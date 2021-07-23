Конкурс на участие в стипендиальной программе En+ Group завершен

En+ Group завершила прием заявок на участие в новой ежегодной стипендиальной программе. Всего в Оргкомитет поступило порядка 300 заявок, конкурс составил 4 человека на место. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стипендиаты отбирались на основании таких показателей, как высокая академическая успеваемость, успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, наличие научных публикаций и достижений, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских акциях и другое.

Принять участие в отборе могли студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия и др.

«Все претенденты, подавшие заявки в регионах на участие в нашей стипендиальной программе – сильные, выбрать из них лучших в этом году комиссии будет очень непросто. Надеемся, что стипендия поможет студентам сосредоточиться на учебном процессе и мотивирует их на новые победы и научные достижения. И, конечно, мы с удовольствием пригласим их пройти производственную практику на предприятиях En+ Group, с дальнейшим трудоустройством», - рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group Наталья Альбрехт.

Стипендиальная программа для талантливых студентов – первый проект подобного масштаба. В нем приняли участие 10 регионов, 16 городов и 25 учебных заведений. Важность развития регионов всегда подчеркивал основатель компании Олег Дерипаска. «Сейчас основной задачей является развитие регионов, создание там возможностей, которые будут позволять помогать молодым, талантливым людям, перспективным компаниям развиваться», - ранее говорил он. Именно поэтому стипендиальная программа - далеко не первый опыт компании в реализации образовательных проектов в регионах присутствия.

Например, ранее En+ создала Корпоративный учебно-исследовательский центр совместно с ИРНИТУ, чуть позже – его филиал в Братске. С 2013 совместно с фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» En+ проводит фестиваль «Робосиб», а с 2014 благодаря группе в Иркутской области действуют энергоклассы «Успешный абитуриент». В этом году компания запустила не только стипендиальную программу: весной стартовали программа поддержки медиков-ординаторов и «Академия IT» для студентов, специализирующихся на информационных технологиях.