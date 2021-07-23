Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Рубль в четверг продолжил расти в обеих парах благодаря дорожающему «чёрному золоту», а также на фоне ожидании решения российского регулятора по ставке.

Открывшись утром на Московской бирже на уровне 73,97 к доллару, и по 87,15 к евро, вечером национальная валюта ещё немного прибавила. Так по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,90 руб., что на 11,25 коп. дешевле чем было сутками ранее. Евро также незначительно просел – единая валюта ЕС торговалась в это время по 86,99 руб. (-25 коп.). При этом бивалютная корзина похудела до 79,79 руб. (-17,4 коп.).

Таким образом, рубль накануне укрепился на фоне дорожающей нефти. Напомним, в четверг стоимость одного барреля «чёрного золота» сорта Brent выросла сразу на 1,5% – до 73,3 долл. Нефть продолжает восстанавливаться после того, как в понедельник рухнула более чем на 7%.

Кроме того, рубль ощущает поддержку от приближения пика налогового периода июля и сегодняшнего заседания ЦБ РФ. По мнению большинства экспертов, именно решение по ставке – ключевое событие для формирования курса нацвалюты на ближайшую перспективу.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Об этом, в частности, заявил Алексей Капитанов из Инбанка. Как подчеркнул он, ожидаемое повышение ставки со стороны российского Центробанка ближе к 100 б.п. станет отличным импульсом для дальнейшего укрепления рубля в паре с долларом в пределах диапазона 72,50-73,00 и в коридоре 86,20-86,80 – в паре с евро. Ещё одним солидным фактором поддержки эксперт назвал приближение очередного налогового периода.

«Всё это позволяет надеяться на то, что рубль в конце этой – начале следующей недели ещё прибавит. Правда, делаем традиционную оговорку – если не вмешается геополитика», – заявил Капитанов.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в начале вчерашней сессии рубль испытал небольшую просадку из-за умеренного снижения нефти. Однако вскоре «чёрное золото» возобновило рост, став драйвером для укрепления рубля. На этом фоне российская валюта совершила рывок вверх, обновив двухнедельный максимум, отметил эксперт.

О том, что нефть способствовала вчера укреплению рубля заявил и Илья Голубов из УК «Промсвязь». Также он отметил спокойствие глобальных игроков после бурного начала этой недели.

«Сегодня главное событие для рубля – это заседание Банка России по ставке. Здесь основная интрига заключается даже не в самой ставке, а в риторике ЦБ, особенно на фоне публикации недельных данных по снижению индекса потребительских цен в РФ. Именно поэтому инвесторы пока не проявляют активность, а ждут заседание совета директоров Центробанка», – пояснил эксперт.

Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций» считает, что вчера рубль поддержала позитивная ценовая динамика на рынке ОФЗ. Как пояснил эксперт, она связанна с ожиданиями возможного повышения на сегодняшнем заседании ЦБ РФ ключевой ставки сразу на 0,75-1 п.п.

При этом он подчеркнул, что не всё для национальной валюты в пятницу будет складываться гладко. По мнению Бахтина, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, а также под давлением фактора пятницы спрос на иностранную валюту сегодня вероятнее всего будет повышенным. При этом, аппетиты глобальных игроков наверняка вновь понизятся.

«В этой связи мы ожидаем, что пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 73,60-74,60», – прогнозирует эксперт.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие брокер» напомнил, что вчера рубль укреплялся, реагируя на дорожающее «чёрное золото».

Кроме того, поддержку нацвалюте оказал налоговый период, а также ожидания игроками более жёсткого повышения ставки российского регулятора.

Между тем Юрий Кравченко из ИК «Велес капитал» перечисляя позитивные для рубля факторы, не исключил, что с увеличением шага повышения ставки Банком России, станет менее явным сигнал о дальнейшем ужесточении ДКП, что может негативно повлиять на курсовую динамику.