Льготными кредитами народ на электромобили не пересадишь

Большой спрос на автомобили и их дефицит на рынке, возникший в числе прочего из-за задержек поставок электронных чипов на автомобильные заводы во всем мире, создали перегрев на авторынке. Это, в свою очередь, привело к приостановке российской программы льготного лизинга и автокредитования — стимулировать российский автопром больше не нужно, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров 20 июля. Он отметил, что министерство отслеживает ситуацию и фиксирует: продажи автомобилей уже превысили показатели «доковидного» 2019 года.

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Мантуров, правда, предположил, что программу льготных автокредитов на автомобили с двигателем внутреннего сгорания могут возобновить, хотя пока трудно предсказать, когда это может произойти.

«Программа льготного автокредитования будет возобновлена в случае стабилизации рынка и снижения ажиотажа, — считает руководитель проекта CARCLICK.RU (национальной системы онлайн-покупки новых автомобилей) Сергей Пиголкин. — Ведь суть программы — поддержка рынка, а в текущем состоянии он в ней не нуждается. Тем не менее, по ряду брендов уже в сентябре ожидается пополнение складов и улучшение ситуации с доступностью автомобилей для покупателей».

Пиголкин полагает, что льготное кредитование будет восстановлено, как только автомобильный бренд LADA столкнется с проблемами сбыта, поскольку «АвтоВАЗ» — основной бенефициар программы.

Напомним, что программу льготного автокредитования «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительство запустило в 2015 году. Она была направлена на поддержку отечественного автопрома и граждан, планировавших купить автомобиль, произведенный в России. Будущий владелец автомобиля получал скидку на автокредит от 10 до 25%.

В 2020 году, на фоне пандемии COVID-19, программу решили не только продлить до 2023 года, но и расширить: на скидку теперь смогли рассчитывать, помимо многодетных семей, и семьи, воспитывающие минимум одного ребенка; дополнительно скидку получили те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин, а также покупатели первого автомобиля и медицинские работники. Для жителей Дальнего Востока и вовсе действовала более высокая скидка — 25% на новый автомобиль.

Увеличена была и максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, — с 1 млн до 1,5 млн рублей.

«Такие программы нужны не только для того, чтобы стимулировать спрос среди определенных групп населения и повысить интерес к автомобилям российского производства, но и для того, чтобы “омолодить” рынок: сейчас на нем очень много возрастных авто 13—14 лет, — поясняет генеральный директор СберАвто Петрос Мкртычян. — Предпосылок для снижения интереса к автокредитованию нет, потребность в нем сохранится, и Минпромторг будет искать возможности для соблюдения баланса интересов государства, автопроизводителей и клиентов».

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«Топливо» меняется — льготные кредиты остаются

Так или иначе, прощаться надолго с программами льготного лизинга и автокредитования не стоит. И дело здесь не только в поддержке тольяттинских автопроизводителей: уже в 2022 году господдержку вновь запустят, но теперь субсидии будут распространены на экологичный низкоуглеродный транспорт.

В первую очередь, льготные кредиты получат покупатели электромобилей, а в перспективе правительство выделит средства на кредиты для покупки водородного транспорта, заявил Денис Мантуров в интервью «Российской газете» 21 июля. Он подчеркнул, при этом, что никаких ограничений на неэкологичный транспорт вводить не предполагается: интерес потребителя к экотранспорту планируется стимулировать за счет развития инфраструктуры для использования низкоуглеродных автомобилей.

На новые программы по льготному лизингу и кредитованию приобретения электротранспорта в 2022 году будут распространены те же условия, которые действовали для льготных кредитов на покупку бензиновых и дизельных автомобилей, сообщил Мантуров. Жителей Дальнего Востока, впрочем, министр не упомянул. А то, что льготное автокредитование на электромобили может стать доступным уже в первые месяцы 2022 года, подтвердили и в сервисе по кредитованию и онлайн-покупке автомобилей СберАвто.

Не только льготное автокредитование и лизинг на экотранспорт стали бы хорошим подспорьем для продвижения электротранспорта в России, но и отмена транспортного налога на него на всей территории страны, считает Сергей Пиголкин. Кроме того, добавляет он, процесс выхода электромобилей на рынок тормозит их высокая стоимость и нехватка моделей средней ценовой категории. По опросам CARCLICK.RU, многие потенциальные покупатели ждут появления Nissan Ariya и линейки от Volkswagen.

Еще одним фактором, препятствующим развитию экологичного транспорта в России, эксперт считает слабую инфраструктуру.

«Если бы интересные предложения по модельному ряду, финансовой поддержке сделок и созданию инфраструктуры появились на рынке, это стало бы мощным драйвером развития экотранспорта», — уверен Пиголкин.

Экотранспорт имеет большой потенциал, но пока его стоимость существенно превышает стоимость автомобилей с двигателем внутреннего сгорания трудно говорить о массовом использовании экотранспорта, соглашается с Пиголкиным председатель Комитета по развитию предпринимательства в автомобильной отрасли СПб РО «Деловая Россия», член Экспертного совета по потребительскому рынку при Комитете по экономическому развитию ГД РФ Вячеслав Жигалов. Он считает, что необходимо дождаться, когда цена на электромобили снизится на 10—15%. Пока рынок электротранспорта не будет насыщен достаточным предложением, льготы и субсидии ничего не дадут, а в выигрыше останутся только производители, у которых и сейчас достаточно высокая рентабельность, добавил Жигалов.

«Массовый интерес к приобретению электромобиля возникнет только тогда, когда потребитель почувствует выгоду и будет уверен в инфраструктуре, — соглашается Петрос Мкртычян. — Сейчас льгот на федеральном уровне, помимо налоговых, практически нет. Существуют точечные программы в отдельных субъектах: например, жители Москвы могут рассчитывать на бесплатную парковку и бесплатно “заряжаться” на городских АЗС».

Но по-настоящему интерес к экотранспорту вырастет не из-за введения льготных программ, а тогда, когда появятся более доступные автомобили — например, китайских производителей — и развитая инфраструктура, уверен эксперт. Пока же, как свидетельствует исследование, проведенное СберАвто, желание приобрести автомобиль с электрическим, водородным или гибридным двигателем высказывают 16% опрошенных.

«Рассчитывать на то, что программы льготного лизинга и льготного автокредитования сами по себе станут активным драйвером спроса на электротранспорт в России, вряд ли можно, — полагает кандидат экономических наук, доцент, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная. — Динамичное развитие электротранспорта без мощной государственной поддержки невозможно — это доказали неудачные примеры японских автоконцернов Honda и Toyota, еще в конце 90-х годов ХХ века пытавшихся наладить производство электромобилей за счет собственных ресурсов».

Подытоживая мнение экспертов, можно предположить: рассчитывать на то, что россияне начнут покупать экотранспорт из одной только заботы об окружающей среде, видимо, не стоит. Пока электромобили не станут доступными по цене, а их владельцы не получат соответствующую инфраструктуру и поддержку от государства в виде отмены транспортного налога и бесплатных парковок, массового отказа от бензиновых и дизельных личных авто не случится. А программу льготного кредитования будут приветствовать, в основном, производители экотранспорта, которым она поможет наладить сбыт продукции.

И немного статистики

Первые заправки для электромобилей появились в Москве в 2016 году. Их было всего 22. Сейчас в России действует 151 специализированная электрозаправочная станция (ЭЗС). Вместе с многотопливными заправочными станциями, располагающими соответствующими ресурсами, всего в стране действует насчитывается порядка 450 станций, где можно зарядить электроавтомобиль. При этом общее число АЗС в России составляет 29 тысяч.

В Москве планируют увеличить зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Каждый год, начиная с текущего, в столице будет устанавливаться до 200 станций, и к 2023 году их количество должно вырасти до 600.

За прошлый год россияне купили около 6 тысяч электромобилей — из 1,5 млн всех реализованных. В 2021 году прогнозируется реализация 9—10 тысяч электромобилей.

В Москве сейчас используется около 2 тысяч электромобилей. Каждый год их количество увеличивается на 10—15%.

В «АвтоВАЗе» уже готовятся к повышению спроса на электромобили. К 2028 году компания планирует переход на новую платформу по производству автомобилей, которые будут работать на всех альтернативных видах топлива, рассказал президент компании Николя Мор на Иннопроме-2021 в июле.