Министр финансов США предупредила конгрессменов об угрозе дефолта страны

Министр финансов США, бывшая глава ФРС Джанет Йеллен призвала Конгресс как можно скорее увеличить лимит государственного долга, заявив о необходимости «чрезвычайных мер» для предотвращения федерального дефолта, если этого не будет сделано, сообщает «Голос Америки» (признан в России иностранным агентом).

«Сегодня Казначейство объявляет, что продажа ценных бумаг серии SLGS будет приостановлена в 12:00 30 июля 2021 года... Если Конгресс не примет меры по приостановке или увеличению лимита долга к понедельнику, 2 августа 2021 года, Казначейству необходимо будет предпринимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт Соединенных Штатов по своим обязательствам», – говорится в обращении Йеллен.

В настоящее время потолок госдолга США установлен законодателями на уровне 28,5 трлн долларов. Ранее достижение лимита госдолга приводило к остановке работы федерального правительства, но США ни разу в истории не допускали дефолта по своим займам.