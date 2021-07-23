Модернизированный «Аллигатор» испытал новые высокоточные ракеты

Модернизированный ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор» в ходе испытаний выполнил серию стрельб новейшими высокоточными ракетами «Изделие 305», сообщает Минобороны РФ.

«Пуски выполнялись на одном из военных полигонов РФ и признаны успешными», - сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса в кулуарах МАКС-2021.

Так же отмечено, что «Изделие 305» является ракетой перспективного противотанкового комплекса «Гермес-А», предназначенного для оснащения ударных вертолетов. Машина оборудована уникальной мультиспектральной головкой самонаведения, которая обладает возможностью перенацеливания в воздухе. Система может работать в нескольких режимах: полуактивном лазерном, телевизионном/фотоконтрактном, а также двух ИК-диапазонах. «Аллигатор» создан, как разведывательно-ударный вертолет нового поколения, - модернизированный вариант вертолёта Ка-50 «Чёрная акула», способный поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

