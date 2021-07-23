Цены на нефть коррекционно снижаются после трех дней роста

Мировые цены на нефть утром 23 июля снижаются в рамках коррекции после роста трех торговых сессий подряд, благодаря чему котировки за неделю постепенно отыграли падение начала недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent потеряла на 0,37% — до $73,52 за баррель. Котировки сорта WTI с поставками в сентябре дешевели на 0,35% — до $71,66 за баррель.

За три дня роста котировок цены на нефть суммарно выросли на 7,5-8%, однако с учетом распродажи 19 июля, цены на нефть за один деньподешевели в среднем на 7-7,5% и вернулись к прежнему уровню примерно в $72-73 за баррель.

По мнению аналитиков Ritterbusch & Associates, падение цен в понедельник стало чрезмерной реакцией на распространение новой разновидности коронавируса штамма «дельта», при этом заметный рост цен последних трех дней мог оказаться избыточным.

«Учитывая потенциальное влияние роста случаев заражения на динамику роста экономики в основных потребительских регионах, таких как США, Европа, Япония и так далее», — цитирует газета Wall Street Journal мнение экспертов.

Помимо пандемии коронавируса, которая сдерживает восстановление экономики и спроса, рынки продолжают оценивать договоренность ОПЕК+ по продлению сделки до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Также 23 июля вечером ожидается публикация статистики Baker Hughes Company по количеству действующих нефтяных буровых установок в США, - на прошлой неделе они выросли до 380 агрегатов.

