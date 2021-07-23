Польша пообещала разместить танки «Абрамс» в России

Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, куда Варшава направит закупленные у США танки «Абрамс», сообщает «РИА Новости». Он призвал обратить внимание на место их дислокации: на равнине. «Стратеги называют ее "Смоленскими воротами", а далее — "Брестскими воротами", она тянется от востока (речь о западе. — Прим. ред.) России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться», – сказал Блащак в эфире телеканала «вПольсце». Министерство обороны страны опубликовало в твиттере этот фрагмент из его выступления, но затем быстро удалило его.

Скриншот с записью сохранился у бывшего главы польского военного ведомства Томаша Семоняка. «Посмотрев видеоролик с интервью на сайте телеканала, можно убедиться, что Блащак действительно говорил о размещении танков в России и Белоруссии. Где председатель партии "Права и справедливости" берет таких некомпетентных людей?» – написал бывший министр обороны Польши в твиттере.

14 июля Польша объявила, что закупит в США 250 новейших танков «Абрамс» в рамках сделки по закупке вооружения. «Наша задача – сдержать потенциального агрессора. И мы все знаем, кто этот агрессор», – заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что эти танки усилят восточные рубежи Польши.

В мае Польша объявила, что закупит 24 ударных беспилотника у Турции.