Прогноз погоды: синоптики рассказали, что ждет россиян до конца июля

Июль немного сбавил обороты и дал нам возможность насладиться умеренно летней погодой, без горячих температурных кульбитов и жаркого, удушающего пекла на улицах.

Россияне привыкли к тому, что погода регулярно преподносит новые сюрпризы, поэтому с осторожностью читают каждую новостную метеосводку. К счастью, сейчас нам обещают, что жара отступит, регионы остудятся под щедрыми залпами июльских ливней и гроз. Так что изнывать от зноя пока точно не придётся.

В целом, прогноз до конца второго календарного летнего месяца можно назвать благоприятным, ведь постоянная жара не идёт на пользу, а вот небольшие дожди заметно улучшат климатическую ситуацию. Но так ли всё гладко на самом деле?

Прогноз погоды на 10 дней в Москве

Москвичи поймают «большой погодный куш» до конца июля: столица будет находиться под влиянием тёплого воздушного потока, а температура в столичном регионе умеренной – плюс 18-23. Словом, самое время взять передышку.

Лето попробует вернутся в Москву, однако возможный резкий скачок до плюс 25-28 окажется временным: жару «собьют» холодные воздушные массы, обстановку окончательно урегулирует атлантический циклон, который движется к северу европейской части страны. При этом обильных садков и сильной прохлады также не ожидается, хотя термометры стабильно будут снижаться до плюс 20.

Примечательно, что ослабление июльской духоты будет поэтапной: резких качелей ожидать не стоит, самый прохладный день – 25 июля. В воскресенье температура ночью понизится до плюс 9-12, днём столбики немного подрастут до плюс 22-24.

На фоне прошедшей жары, похолодание будет чувствительным, но временным: к концу месяца антициклон покинет город и плавно перейдет на юг нашей страны.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз на 10 дней

Холодный циклон приближается и к Санкт-Петербургу: северные ветры несут с собой по-питерски прохладные дожди, небо заслонят грозовые тучи, температура в конце июля стремительно упадёт на 9-10 градусов.

Ожидается, что сегодня вечером в городе разбушуется сильный ветер, до выходных погода будет оставаться «не в духе». Синоптики предупреждают, что холодный циклонический фронт принесёт в СПб обильные осадки, в городе возможны ливни и грозы, часть дождей затронет не только Петербург, но и Ленинградскую область.

Правда, похолодание и здесь будет носить временный характер: уже к этой к воскресенью вернутся привычные плюс 27-29, а ближе к августу климатический фон станет снова летним. О продолжительности этого периода пока говорить не приходится: ясность внесёт наблюдение за движением атлантического фронта, а также новый прогноз на август.

Прогноз погоды до конца месяца на юге России

Южная часть России попадает под влияние переменчивых ветров, по предварительным данным синоптиков, регион ожидают температурные колебания, а в Крыму высок риск появления сухих гроз.

Ближайшие дни в Ялте будет прохладно: термометры потеряют сразу 5-7 градусов, остаток июля температурные значения будут динамично колебаться. На всей территории полуострова возможен сильный шторм.

Если же оценивать погоду в целом по полуострову, то после череды рекордных осадков в Крыму может ощущаться существенный недостаток природной влаги, дожди будут редкими, а сильные ливни надолго покинут крымский полуостров.

Возможны осадки сегодня вечером. На выходных будет жарко – до плюс 27-29 в течение дня. Переменчивость температуры составит разбежку в 7-10 градусов, влажность сократится до 50%, вместе с этим стабилизируется атмосферное давление – не более 760 мм рт. ст.

Долгожданную стабильность нарушает риск появления сухих гроз на юге Крыма: там недостаток осадков и проявления сильной засухи будут заметны сильнее всего. В период с 29 июля по 1 августа полуостров накроют грозовые фронты, обстановка в регионе будет пожароопасной.

В Краснодарском крае погода будет такой же «волнообразной», но, как обещают метеорологи, например, Анапа и Новороссийск останутся вдали от резких проявлений непогоды.

В период с 25 по 28 июля градус поднимется до плюс 32, к вечеру четверга потепление резко отступит сразу на 10 отметок вниз. В пятницу ожидается небольшая гроза, а вот последняя суббота июля будет спокойной, сухой и безветренной.

Погода до конца месяца в Черноземье. Прогноз синоптиков на 10 дней

Запад Черноземья и Брянская область попадут в эпицентр непогоды, синоптики предупреждают, что сильные дожди и раскатистые грозы пройдут сразу в трех областях – Воронежской, Курской и Белгородской.

Уже с началом недели погода здесь заявила о своем хмуром настроении. С пятницы же в Белгороде зарядят дожди, ожидается, что в области выпадет щедрая порция осадков в компании с порывистым ветром, который остудит дневной градус до плюс 20.

24 июля волна дождей атакует Воронеж, особенно ненастно будет ночью, потоки небесной влаги превысят половину месячной нормы. К утру в регионе продолжит гулять сильный ветер, именно он разгонит облака и вернет климатический фон в привычное русло.

На улицах при этом потеплеет, атмосферное давние повысится, до конца июля градус продолжит колебания в пределах плюс 21-25. Как прогнозировалось ранее, в преддверии августа нас ожидает небольшое похолодание и отдых от разгулявшейся жары.