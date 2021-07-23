Россия активизирует экономическое сотрудничество с Японией на Курилах

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого заявил о предложениях по развитию Курильских островов, которые носят «абсолютно уникальный, беспрецедентный характер».

«Знаю, что председатель правительства [М.Мишустин] в ближайшее время вылетает с рабочим визитом на Дальний Восток, в Иркутск.Хочу, Михаил Владимирович, попросить Вас, – у Вас там большая программа, Вы мне докладывали, я знаю – и аварийное жильё по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, – но просил бы Вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах.Вы знаете, что с японскими партнёрами мы давно организуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Мы с Вами это обсуждали, есть хорошие наработки, у Вас предложения есть очень хорошие.Скажу, что то, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после Вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем.Давайте начнём работу по той теме, которая сегодня у нас в повестке дня», – сказал Путин.