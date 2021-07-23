Резкое повышение ставки ЦБ: реакция рынков

Банк России на своём сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,50% годовых. Однако рынки отреагировали на это относительно спокойно, так как шаг в 1 п. п. был вполне ожидаемым.

Так, нацвалюта ответила на повышение ключевой ставки незначительным укреплением к свежим локальным максимумам, оставшись при этом в относительно узких торговых диапазонах.

В частности, сразу после релиза ЦБ были достигнуты отметки в 73,52 в паре с долларом (впервые с 6 июля) и 89,49 в паре евро (впервые с 1 июля). Но уже через несколько минут котировки рубля были немного ниже.

В свою очередь индекс МосБиржи немного вырос (3752,06 пункта), хотя по сравнению со вчерашним уровнем он снижается на 0,1%. Индекс РТС прибавил до 1604,5 (+0,34%). При этом среди лидеров роста «Мечел» (+1,66%), «Распадская» (+1,62%), En+ Group (+1,45%), ММК (+1,33%). А вот котировки золотодобытчиков просели: «Петропавловск» (-1,89%), «Полиметалл» (-1,19%) и «Полюс» (-1,18%).

Ранее стало известно, что на заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, 23 июля июня, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,50% годовых. Как говорится в пресс-релизе регулятора, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

C учётом высоких инфляционных ожиданий это сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

Кроме того, в Центробанке отметили, что принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

Напомним, это уже четвёртое подряд ужесточение ДКП в стране. 19 марта Банк России после длительного перерыва ЦБ впервые повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5% годовых. 23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку ещё на 0,50 пункта, до 5,00% годовых. При этом уже тогда регулятор подчеркнул, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной ДКП. 11 июня регулятор повысил ключевую ставку на 0,50 пункта, до 5,50% годовых.

Следующее заседание Совета директоров российского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке, состоится 10 сентября 2021 года. Кроме того, 2 августа регулятор опубликует доклад о денежно-кредитной политике.