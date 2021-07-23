Рубль возьмет передышку после достижения локальных максимумов

В четверг, 22 июля, курс российской валюты укрепился в паре с долларом и евро. Это произошло благодаря вновь подорожавшей нефти. «Черное золото» подскочило более чем на 1,5% — до 73,3 доллара за баррель Brent. И хотя после этого оно подешевело в рамках коррекции, рубль все же получил «заряд бодрости» и совершил рывок вверх, обновив двухнедельный максимум.

Сейчас рубль ощущает поддержку от приближения пика налогового периода июля и сегодняшнего заседания ЦБ РФ. Впрочем, пятницу, 23 июля, «россиянин» начинает небольшим снижением — на фоне все той же нефти, которая продолжает снижение в рамках коррекции. Курс доллара расчетами "завтра" на открытии торгов мск повышался на 9 коп., до 73,79 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,85 рубля.

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Утренние торги по рублю проходят практически без изменений российской валюты к доллару и евро — американская валюта к 11 утра дорожает на 0,02%, европейская — на 0,13%, указывает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В фокусе инвесторов сегодняшнее заседание ЦБ, из результатов которого и будет исходить дальнейшее движение рубля на вторую половину дня. С учетом ожиданий роста ставки на 0,5-1 пункт, коридор движения российской валюты на сегодня, по прогнозам эксперта, — 73-74 рубля к доллару и 86,4 -87,5 рубля к евро. До конца месяца российская валюта будет торговаться в диапазоне 72,5-75 рублей к доллару и 86-88 рублей к евро.

На перспективы рубля в августе будут оказывать влияние дальнейшие темпы распространения новых штаммов, цены на нефть и предстоящее заседание ФРС в Джексон-Хоуле. Как указывает аналитик, оно прояснит дальнейшую денежно-кредитную политику американского регулятора и задаст направление движения рынков на ближайшие месяцы. Если не обострится геополитическая обстановка вокруг Белоруссии или Украины, то, считает Михаил Коган, рубль будет торговаться в последний месяц лета примерно в тех же коридорах, что и в конце июля — 73-76 рублей к доллару и 86-90 рублей к евро.

То, что ставка ЦБ будет поднята, сомнений ни у кого не вызывает, говорит эксперт. Вопросы вызывает только масштаб ее роста. Наиболее вероятный расклад — это рост на 0,75% на сегодняшнем заседании и еще на 0,75% -— до конца года, чтобы не допустить резкого роста кредитных продуктов и резкого укрепления рубля, которое все равно будет отыграно в течение сегодняшнего дня. При этом как такового смысла в этом повышении нет, поскольку ЦБ никак не сможет повлиять на инфляцию через ключевую ставку — на нее влияет правительство через заморозку цен на продукты и внешний товарный рынок, который и так начал постепенно корректироваться.

К примеру, цены на пиломатериалы уже снизились до докризисных показателей, а это в 3 раза меньше, чем в апреле-мае. Можно ожидать дальнейшего снижения спроса на ипотеку и серьезного охлаждения рынка недвижимости из-за недоступности кредитов и завышенных цен на квартиры. Как правило, вклады и кредиты реагируют на изменение ставки в течение двух недель после заседания ЦБ, то есть в августе можно ожидать замедления кредитования и небольшой приток денежных средств на депозиты.

Помимо геополитических факторов в виде взаимоотношений России с Украиной, Белоруссией и санкций США, полагает Михаил Коган, оказывать влияние на рубль будут нефтяные котировки, которые могут пойти вниз из-за распространения дельта-штамма и ядерной сделки с Ираном, заседание ФРС в Джексон-Хоуле, а так же ход предвыборной кампании в августе, как и непосредственно выборы в Госдуму.

В целом это очень нетипичная неделя для российского рубля, комментирует сложившуюся ситуацию старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Рубль полностью проигнорировал масштабный провал цен на нефть в общей сложности на 8%, постоял на паузе — валютная секция почти не двигалась, — и эффектно отыграл восстановление сырьевых котировок. Это значит, что в рубле много спекулятивных позиций крупных инвесторов, которые мало реагируют на локальную смену настроений.

Сегодня важный день для рубля — заседает Банк России, от него ждут решений по повышению ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов. Считается, что это делается для сдерживания инфляции. Но инфляция в РФ немонетарная, ее бесполезно «лечить» монетарными схемами, уверена Анна Бодрова. Индекс потребительских цен продолжит расти осенью после паузы в августе и будет оказывать все такое же точечное давление на рубль. Получается очень неоднозначная ситуация для курса рубля, в которой он пойдет туда, где интереса больше. Краткосрочно эксперт прогнозирует ситуацию, при которой доллар может двигаться в пределах 73-74 руб., но его здоровая область движения находится в диапазоне 75-76 руб.