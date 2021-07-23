Беспечность быков и ужесточение курса ЦБ: как рубль отреагировал на ключевые события недели

Российская валюта снизилась против доллара, но выросла против евро в ходе торгов в пятницу. Доллар США открылся на отметке 73.61 , в то время как евро начал день на 86.67 . К 17:00 американский доллар повысился , дойдя до отметки 73.70 рубля, евро при этом упал до 86.69 рубля. Индекс доллара укрепился, дойдя до отметки 92.93 пункт.

«Торговая неделя закрывается с преимуществом покупателей рисковых активов. Глубокая просадка понедельника не привела к развитию коррекции на американском рынке. Восстановление бенчмарков США подтянуло за собой вверх и другие биржевые площадки. Вновь наблюдается беспечность быков на фоне ультрамягкой монетарной конъюнктуры ФРС»,- комментирует Эксперт БКС Михаил Зельцер

«Российский рубль устойчив. Волатильность рынков рискового капитала и турбулентность нефтяного не сильно воспринимается нацвалютой, поскольку участники валютной секции на протяжении последних недель жили ожиданиями резкого подъема стоимости фондирования. Ужесточение монетарного курса — априори фактор за рост рубля»,- отмечает он текущее состояние нацвалюты.

Директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий полевой соглашается, что решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 1 п.п. будет играть на укрепление рубля.

"Для рубля же средне/долгосрочно такая позиция ЦБ несет лишь позитив, хотя некоторый разворот в потоках от нерезидентов, которые в последние дни перед заседанием верили в завершение цикла ужесточения политики, может временно добавить рублю негатива, отмечает он.

В целом это очень нетипичная неделя для российского рубля, комментирует сложившуюся ситуацию старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Рубль полностью проигнорировал масштабный провал цен на нефть в общей сложности на 8%, постоял на паузе — валютная секция почти не двигалась, — и эффектно отыграл восстановление сырьевых котировок. Это значит, что в рубле много спекулятивных позиций крупных инвесторов, которые мало реагируют на локальную смену настроений.

Краткосрочно эксперт прогнозирует ситуацию, при которой доллар может двигаться в пределах 73-74 руб., но его здоровая область движения находится в диапазоне 75-76 руб.