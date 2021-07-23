Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Первоначальный взнос по ипотеке в сбербанке будет снижен по программе кредитования по приобретению готового и строящегося жилья с 15% до 10%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Сбербанк в полтора раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трем жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту "Сбера", но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%», - отмечается в сообщении.

Первоначальный взнос по ипотечным кредитам будет снижен, как по приобретению готового и строящегося жилья. Как считает директор дивизион «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев, данная мера станет ощутимой поддержкой для тысячи клиентов, которые смогут раньше решить жилищный вопрос.

Сообщается, что в июне банк выдал 96,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 269,5 млрд рублей - это вдвое больше, чем в июне 2020 года.