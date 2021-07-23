Сеанс телемедицины: сколько водителей не проходит медосмотры

«Мострансавто» сообщили, что более 8 тысяч водителей проходят медосмотры в традиционном, очном формате, и недопуск к управлению автобусами составляет 1% (1 из 100). Когда предприятие в тестовом режиме практиковало медосмотры с помощью различных телемедицинских сервисов, недопуск был выше и составлял 20% (20 из 100). При этом каждый случай был разобран с участием специалистов, после чего ситуация менялась, и процент недопуска сокращался. В двух филиалах перевозчика «Мосгортранс» каждый месяц проводится 50 тысяч телемедицинских осмотров водителей, при этом процент недопуска не отслеживается. В ИТ-компании «Арциус» в начале внедрения автоматизированных систем на предприятиях показатель недопуска достигает 34% (40 из 116). Через 2–3 месяца, когда водители привыкают к телемедицинскому формату и начинают лучше следить за здоровьем, процент недопуска снижается до 5% (5 из 100).

Негоден – диагноз или ошибка системы?

Телемедицинское решение, которое используется в системе медосмотров, состоит из двух компонентов. Первый — это контроль некоторых медицинских параметров в специально оборудованном «центре здоровья», второй — видео-осмотр работника и сбор анамнеза фельдшером телемедицины. Медицинские результаты обрабатываются в программно-аппаратном комплексе в автоматическом режиме, что позволяет исключить человеческий фактор. Фельдшеры, которые работают в дистанционном режиме, допускаются к работе на основании действующей медицинской лицензии, как и все другие медицинские работники и врачи. Есть очевидное преимущество телемедицинского фельдшера перед штатным медработником автоколонны – его беспристрастность. На решение медработника не влияет фактор личной коммуникации, фельдшера и его «пациента» – водителя могут разделять тысячи километров.

«Обратный» вопрос заключается в оценке корректности работы самих комплексов со встроенной медицинской информационной системой. — Конечно, нужно ввести достаточно жесткий и стандартизированный подход к этим средствам, чтобы они при регистрации в Росздравнадзоре соответствовали вполне определенным требованиям по комплектации, точности измерения, погрешности, — прокомментировал техтребования к медицинским изделиям главный профпатолог Минздрава РФ Владимир Бухтияров.

Как показывает практика транспортных предприятий, основная причина недопуска водителей связана с артериальным давлением и всеми видами сердечно-сосудистых заболеваний. «Несмотря на точное соблюдение регламента процедуры, при проведении очного медосмотра существует вероятность того, что сотруднику может стать плохо уже непосредственно при работе на маршруте. Учитывая это, мы сделали вывод, что нужно усилить контроль за здоровьем водителей»,— обращает внимание замгендиректора по персоналу «Мострансавто» Екатерина Гайдо.

Учат в школе, учат в автоколонне

Такой фактор как вовлеченность водителей благоприятно влияет на весь порядок прохождения медицинских осмотров. Во-первых, когда они осознают, что внедрен более серьезный контроль, то стремятся скорректировать и привычный образ жизни. Во-вторых, когда водители получают доступ в формате личного кабинета к медицинским результатам, чего сложнее достичь в «бумажной» медицине, начинают относиться к своему здоровью внимательнее и обращаться к врачам в профилактических целях. Медицинские сведения, которые поступают в базу в результате ежедневных медосмотров, можно использовать для мониторинга и комплексного исследования здоровья, диспансеризации и периодических осмотров. Это, наверное, самый положительный эффект, который мы смогли наблюдать. При введении системы телемедицинских осмотров сдвинется и вопрос электронных путевых листов. Поэтому мы с нетерпением ждем законодательных изменений и уверены, что это будет новый шаг в сторону повышения качества и безопасности перевозок, — резюмировала Екатерина Гайдо.

Глава Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам развития устойчивых транспортных систем, председатель «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев считает, что при внесении изменений в федеральное законодательство и закреплении телемедицины «на службе» транспортной отрасли, нужно будет сопровождать такие изменения определенной разъяснительной работой. Такая необходимость вызвана тем, что в настоящее время государство недостаточно внимания уделяет вопросам безопасности дорожного движения. Для всех привычно, когда в пропагандистских роликах запрещают садиться за руль в нетрезвом виде, при этом недостаточно отражается проблема, что не только один водитель несет ответственность, но и другие участники дорожного движения.

Например, наезд на автомобиль, людей может совершить тягач с грузом, и чтобы снизить риски и степень последствий ДТП, нужно знать определенные правила поведения на дороге. — Нам непонятно, почему что в старших классах уделяют всего 16 часов в год Правилам дорожного движения. Предмет ПДД в средней школе не является основным, он спрятан в программу ОБЖ и читается на усмотрение преподавателя. Для сравнения — на физику и химию выделяется 130 часов. На разъяснение, как пройти пешеходный переход, предусмотрено всего 15 минут учебной программы. Учитывая, что дети и подростки являются участниками дорожного движения, а некоторые — владельцами транспортных средств. У них есть велосипеды, самокаты, скутеры, на которых, в силу недостаточных знаний, они создают опасность жизни, когда катаются по дорогам вблизи автомобилей и грузовиков, — прокомментировал ситуацию Сергей Лобарев.

Тахографы для уставших водителей

Самая распространенная причина аварий с участием грузового транспорта — несоблюдение режима труда и отдыха. Чтобы повлиять на ситуацию, в 2013 году Минтранс обязал оснастить все грузовые автомобили тахографами — бортовыми приборами для контроля и регистрации таких параметров, как скорость движения, пробег транспортного средства, периоды труда и отдыха водителя. Тахографы устанавливаются на автомобилях массой более 3,5 тонн и автобусах, причем прибор должен стоять в любом авто, вне зависимости от того, является ли собственником транспортного средства физическое или юридическое лицо. За выход водителя на линию без тахографа или с неисправным устройством грозит штраф.

Тахограф — действенное, но недостаточное средство контроля. По мнению доктора медицинских наук Игоря Бухтиярова функциональное состояние организма и утомление – не совсем медицинские данные. Прямой предпосылкой к аварии или ДТП является отклонение медицинских значений, которые можно получить только при прохождении медосмотра, максимально точными – в результате телемедицинского осмотра с применением автоматизированных средств измерений.