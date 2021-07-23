СМИ сообщают о намерении США согласовать вывод войск из Ирака до конца года

США и Ирак намерены согласовать вывод американских войск из этой арабской страны уже до конца этого года.

Как передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в администрациях двух государств, высокопоставленные чиновники из Вашингтона и Багдада собираются в ближайшее время опубликовать совместное заявление с призывом к выводу американских вооруженных сил.

При этом собеседники издания утверждают, что США и Ирак заявят о необходимости военного присутствия американцев в арабской стране в дальнейшем для помощи иракским войскам в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» *.

* Решением Верховного суда РФ от декабря 2014 года международная организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признана террористической, её деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

