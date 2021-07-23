Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Москве. По словам мэра, пункты вакцинации от коронавируса в городе работают довольно напряженно, в сутки прививку делают примерно 90 тыс. человек, передаёт РИА Новости.

«Пункты вакцинации продолжают работать достаточно напряженно, – подчеркнул мэр. – Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки где-то около 90 тыс. человек».

При этом Собянин отметил, что те граждане, кто вакцинировался, болеет значительно реже. А если даже и заражаются коронавирусом, то болеют менее тяжело.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в РФ выявили ещё 23 811 новых случаев COVID-19. Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 6 078 522. Число безвозвратных потерь составляет 152 296 человек, из них за последние сутки скончались 759 пациентов. За сутки полностью выздоровели 22 547 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 450 004.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения ковид. В столице за последние 24 часа выявлено 3425 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 010 человек, скончались 107 пациентов.

За всё время пандемии в городе зафиксировано 1 481 296 случаев болезни. В топ-5 по числу выявленных случаев COVID-19 также вошли Подмосковье (+1 965), Санкт-Петербург (+1 940), Нижегородская область (+536) и Свердловская область (+492).

