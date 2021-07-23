Стали известны ключевые отличия Checkmate от других истребителей РФ

У нового российского истребителя Checkmate есть несколько важных отличий от других боевых самолетов отечественной сборки, сообщают военные эксперты, которые собрали воедино сведения о новом российском истребителе.

Главным отличием Checkmate/ЛТС является наличие у машины встроенной пушки, что стало едва ли не первым случаем с довоенной поры. Истребитель обладает подвесными пушечными контейнерами, которые могут быть установлены в отсеках вооружения, рассказал главный конструктор самолета Михаил Стрелец. Глава Ростеха Сергей Чемезов также рассказал о пушке в контексте подвесного вооружения общей массой 7400 килограммов.

Эксперты объясняют такое количество возможностей установить пушки на один истребитель тем, что этот вид является эффективным оружием ближнего маневренного боя, требующего высокой квалификации летчиков. Поскольку Checkmate предназначен в первую очередь на экспорт, эту опцию сочли излишней. При этом нельзя забывать, что самолет рекламируется как платформа открытой архитектуры, которая способна меняться под пожелания конкретного заказчика.

