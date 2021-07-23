В России за сутки выявили более 23 тыс. новых случаев COVID

За истекшие сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса, передает оперштаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 078 522. Число безвозвратных потерь составляет 152 296 человек, из них за последние сутки скончались 759 пациентов.

За сутки полностью выздоровели 22 547 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 450 004. Вчера, 22 июля, сообщалось о 24 471 новом случае.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по случаям заражения среди регионов РФ. В столице выявлено 3425 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7010 человек, скончались 107 пациентов. За все время эпидемии в городе зафиксировано 1 481 296 случаев болезни. В топ-5 по числу выявленных случаев ковид вошли Московская область (+1965), Санкт-Петербург (+1940), Нижегородская (+536) и Свердловская (+492) области.

Россия остается на пятом месте в мире среди стран с наибольшим распространением коронавируса. Лидируют США — более 34,2 млн случаев, далее следуют Индии (более 31,2 млн), Бразилия (свыше 19,5 млн) и Франция (более 5,9 млн). По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 192 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек.

