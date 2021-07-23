Сырье не растет до небес

Ценовые максимумы по многим видам сырья остались позади, и цены на уже снижаются: медь откатилась от майских пиков на 10%, рулонная сталь в Шанхае уже потеряла 8%, а фьючерсы с поставкой в конце года торгуются с дисконтом к сегодняшнему дню еще в 5%. Вслед начали снижаться и экспортные цены на российскую сталь после почти полугодового ралли.

Рынки в первую очередь реагируют на усилия властей Китая – центре мирового ценообразования на продукцию металлургии. Исполнительный директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков указывает, что в Китае, крупнейшем мире производителе и потребителе стали, с 1 мая отменен возврат НДС при экспорте стальной продукции с целью ограничения роста цен на сталь внутри страны. Кроме того, в отрасли есть ожидания, что власти Китая примут дополнительные меры и введут экспортные пошлины на сталь. По словам аналитика, в результате появились ожидания снижения цен на внутреннем рынке Китая.

Кроме того, на фоне высоких цен на металлы на мировых рынках многие производители вернулись к нормальной работе и стали активно запускать ранее остановленные или резервные мощности. Речь, в первую очередь, о мировой сталелитейной и алюминиевой промышленности. Так, производство алюминия в Китае за первое полугодие этого года выросло на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Активно растет производство угля, удобрений.

«По опыту предыдущих колебаний рынка, я думаю, что к концу года мы можем ожидать смягчения цен», — заявил в интервью РБК владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Надо отметить, что главный драйвер цен на сырье, похоже, иссяк. Крупнейшие экономики в мире пересматривают политику от стимулирования роста к его контролю через сворачивание стимулирующих программ (QE в США и Европе, кредитование в Китае) и рост ставок. По мнению экономистов, в случае сохранения текущих темпов инфляции повышение ставок в США будет возможно уже в начале следующего года. Многие развивающие рынки уже начали повышать стоимость кредитования — Турция, Россия, Индия. Безусловно, это также приведет к некоторому оттоку финансовых средств из рисковых активов, в том числе и товарных рынков, а значит — к снижению цен на ресурсы. Это как раз объясняет упомянутый выше откат цен. То есть речь о «суперцикле» уже не идет — мы можем вступить в период резкой коррекции цен.