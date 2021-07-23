Товарооборот между Москвой и Евросоюзом вырос на 2% в 2021 году – заммэра Ефимов

В первом квартале 2021 года общий объем торговли между Москвой и странами ЕС вырос на 2% и составил 27,46 млрд долларов. На долю столицы приходится половина всего объема торговли между Россией и Евросоюзом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе-марте этого года общий объем торговли между Москвой и странами Евросоюза составил 27,46 млрд долларов, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В структуре внешнеторговых взаимоотношений несырьевой неэнергетический экспорт столицы составил 1,6 млрд долларов А, по итогам первого квартала 2021 года он вырос на 46,2% относительно аналогичного периода 2020 года и на 79,2% относительно января-марта 2019 года. Главными импортерами столичной продукции стали Германия, Италия, Чехия, Нидерланды, Финляндия и Швеция», – отметил заместитель мэра.

По его словам, рост несырьевого неэнергетического экспорта особенно важен для Москвы, так как в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2030 году перед столицей, наряду с другими российскими регионами стоит задача по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с показателем 2020 года.

Существенную часть несырьевого неэнергетического экспорта Москвы на рынок 27 стран Европейского союза занимает промышленная продукция. Ее поставки в первом квартале 2021 года достигли 1,57 млрд долларов – это на 49,2% больше аналогичного периода прошлого года. Основу промышленного экспорта составили поставки полиэтилена и полипропилена, шин для легковых автомобилей, иммунологических препаратов и вакцин, а также различного электронного оборудования для промышленной техники.

«Московские экспортеры также способны предложить Европе свою высокотехнологичную продукцию. Например, комплектующие для электронной промышленности и автомобилестроения – интегральные схемы, карточки с чипами и аналогичную продукцию», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он также добавил, что высоким потенциалом для столичных экспортеров обладает сравнительно новая ниша органической косметики. Сейчас Москва уже поставляет косметическую продукцию в Европу, однако пристальное внимание следует уделить именно ее органическому ответвлению.

По итогам первого квартала 2021 года наибольший объем экспорта промышленной продукции пришелся на Италию – 407,46 млн долларов, вслед за ней расположилась Германия 352,38 млн долларов, тройку главных импортеров промышленной продукции замкнула Чехия с объемом поставок в страну в 176,09 млн долларов.

По словам, генерального директора Центра «Моспром» Натальи Шуваловой, динамика столичного несырьевого неэнергетического экспорта развивается наиболее устойчиво, нежели совокупный экспорт, который напрямую зависит от сырья. Поэтому именно несырьевая неэнергетическая продукция должна стать основой развития торгового сотрудничества между московскими и европейскими партнерами.

В Центре «Моспром» прогнозируют, что наиболее перспективными рынками для сбыта в ближайшие годы станут Германия, Польша, Австрия и Словения. Эксперты отмечают, что эти страны демонстрируют стабильно положительную динамику импорта на протяжении последних трех лет.