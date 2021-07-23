В Кремле рассказали, почему Путин отказался посетить открытие Олимпиады в Токио

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал почему российский лидер Владимир Путин не приедет на торжественное открытие XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

По словам представителя Кремля, этот год особенный, и есть особенный режим проведения мероприятия, поэтому президента там не будет. При этом Песков подчеркнул, что главу государства в Токио никто представлять не будет, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«От России я, честно говоря, точно не знаю, кто приедет на открытие, – признался Песков. – Я порекомендовал бы вам всё-таки обратиться в наш Олимпийский комитет».

На просьбу одного из журналистов уточнить, смутил ли Путина именно режим проведения Олимпиады, пресс-секретарь президента заявил: «Он его не смутил. Это та данность, в которой нам приходится работать и жить».

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр проходит в эти минуты на Национальном стадионе Токио. Напомним, ещё 20 июля член Оргкомитета Игр Тоширо Мути не исключал возможности того, что ОИ-2020 могут отменить в последнюю минуту. Это произойдёт в случае сильной вспышки пандемии в Токио.

В минувшие выходные в Олимпийской деревне был выявлен первый больной коронавирусом. Всего же в Японии, где до 22 августа действует режим чрезвычайного положения более 70 заражений, связанных с Олимпиадой.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Олимпиада в Токио: отменить нельзя проводить».

