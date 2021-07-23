В Москве 201 нежилое помещение арендовали по льготной ставке представители МСП в 2021 году – заммэра Ефимов

В первом полугодии 2021 года в Москве на электронных торгах по аренде реализовали 313 нежилых помещений для бизнеса в 10 округах столицы. Общая площадь реализованных объектов составила около 79,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года город реализовал на торгах по аренде 313 нежилых помещений общей площадью около 79,5 тысячи квадратных метров. Общая сумма арендных платежей по реализованным на торгах объектам по итогам полугодия составила почти 900 млн рублей. Большая часть объектов – 67% или 201 помещение – была реализована на торгах по льготной ставке для представителей малого и среднего предпринимательства», – рассказал заместитель мэра.

В арендованных у города нежилых помещениях предприниматели могут открыть объекты торговли, общественного питания или разместить любую коммерческую организацию в зависимости от типа функционального назначения здания.

Более половины всех реализованных на торгах объектов предлагались в аренду в пяти столичных округах. Больше всего – 45 – было реализовано на юго-западе столицы, еще 39 объектов – на юге города, 27 – на востоке, 25 – на юго-востоке, а также 24 помещения в Северном административном округе. Остальные 153 нежилых помещения можно было арендовать в центре города, ЗАО, СЗАО и СВАО, а также в Зеленограде. Средняя площадь реализованного в аренду помещения составила 254 квадратных метра.

«Мы фиксируем рост интереса жителей и предпринимателей к участию в городских торгах. За шесть месяцев этого года в ходе аукционов по аренде средняя конкуренция выросла до 7,1 участника на лот, а на торгах для малого бизнеса – до 9,6. Для сравнения в первом полугодии 2020 года этот показатель составлял 5,4 и 7 участников, а в 2019 году – 5,6 и 6 соответственно», - подчеркнул руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.