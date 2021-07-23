В Москве с начала изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве с начала года было изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также различные справки, бланки и поддельные печати медорганизаций, передает МВД Медиа.

Преступники подделывают не только сертификаты о вакцинации, но и справки о наличии антител и противопоказаний к вакцинации. В общей сложности за шесть месяцев в Москве было возбуждено более 60 уголовных дел по ст. 327 УК РФ, которая вменяет мошенникам «подделку изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», а также по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Семь расследованных дел уже передано в суд, 25 фигурантам дел предъявлены обвинения.

Ранее ГУ МВД по Москве уже сообщило, что полицейские пресекли попытку сбыта поддельных справок о медотводе от вакцинации после обнаружения сотрудниками полиции объявлений в интернете о продаже документов о медотводе от прививки без прохождения осмотра у врача. Одине из сотрудников МВД договорился о сделке, при встрече курьер передал им именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник.

