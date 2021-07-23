В центре Москвы выставят на торги два исторических здания по программе «Рубль за метр» - заммэра Ефимов

В Москве сдадут в аренду на торгах два объекта культурного наследия в Таганском районе - каретный сарай «Городской усадьбы Лепехиных» и здание комплекса «Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных». Арендаторам предстоит в течение пяти лет привести их в нормативное состояние. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа «Один рубль за квадратный метр в год» действует в Москве с 2012 года. Победители соответствующих аукционов получают в аренду на 49 лет объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Изначально соглашение между городом и арендаторами заключаются по ставке, определенной на торгах. В течение пяти лет инвесторы должны провести реставрационно-восстановительные работы в строгом соответствии с охранными обязательствами и планами Мосгорнаследия. После этого начинает действовать льготная арендная ставка – один рубль за квадратный метр площади.

«За девять лет работы этой программы на городских торгах реализовано 32 памятника архитектуры, 20 из них уже отреставрированы, на остальных работы ведутся. В августе инвесторы смогут арендовать еще два объекта культурного наследия, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реставрации, это здания «Городской усадьбы Лепехиных» и «Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных». Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», – сообщил Владимир Ефимов.

Одноэтажное здание площадью 171,4 квадратного метра — самая старая часть усадьбы Лепехиных, расположено по адресу: Андроньевская площадь, дом 4, строение 3, недалеко от станции метро «Римская». По соседству находится уже отреставрированный флигель усадьбы. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 30 июля 2021 года, торги состоятся 6 августа 2021 года.

Площадь здания главного дома бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных XVIII–XIX веков — 1007,4 квадратного метра. Оно расположено по адресу: Воронцовская улица, дом 19а, строение 2 неподалеку от станции метро «Марксистская». Заявки принимают до 06 августа 2021 года, торги назначены на 13 августа 2021 года.

«Стартовый размер годовой арендной платы за объект на Андроньевской площади составляет 1,97 миллиона рублей в год из расчета 11,5 тысяч рублей за квадратный метр. А начальная арендная ставка одного квадратного метра здания на Воронцовской улице равна 12,4 тысячи рублей в год, или 12,5 миллиона рублей за весь объект», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.