ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия к Путину

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 57,2% россиян, доверяют ему 62,3%.

Недоверие к нему выразили 32,6% опрошенных, не одобряют деятельность главы государства 31,7% респондентов, передаёт РИА Новости

При этому работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 39,6% участников опроса. Не одобряют - 19,6%. Положительно работу правительства в целом оценили 34% респондентов, отрицательно – 31,3%

Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью в период с 12 по 18 июля. В нём приняли участие 11,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории нашей страны.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, больше всего россияне хотят отмены ЕГЭ, возвращения смертной казни, понижения пенсионного возраста и уменьшения налогов. В ходе исследования гражданам предлагалось ответить на вопрос, что бы они предложили президенту, если бы заняли пост советника главы государства.