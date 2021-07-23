Зеленский ввел санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении на три года экономических санкций онлайн-ритейлера Wildberries и его основательницы и генерального директора Татьяны Бакальчук. Кроме того, санкции были введены против ее мужа, соучредителя Wildberries Владислава Бакальчук, директор по развитию информационных технологий компании Андрея Ревяшка, руководителя направления «книги» Wildberries Алексея Кузьменко. Указ предусматривает блокировку активов, прекращение транзита товаров по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращения предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, запрет на установление деловых контактов, запрет интернет-провайдерам на предоставление услуг по доступу пользователям к сайту компании. Помимо этого, санкции введены против подразделений компании в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

В сентябре 2020 года Wildberries открыл интернет-магазин на Украине.

Состояние Татьяны Бакальчук оценивается в 9,5 млрд долларов США – она является богатейшей женщиной России.