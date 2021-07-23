Еще никогда в истории цены на жилье в мире не росли так стремительно

Не удивительно, что чаще всего конспирологи и паникеры ищут пузыри на рынке недвижимости. Недвижимость действительно является очень удобным активом для операций и спекуляций, поэтому с ее взлетов и падений нередко начинаются всевозможные кризисы.
Сейчас, по мнению ряда специалистов, пока еще слишком рано говорить о возникновении на рынке недвижимости пузыря в классическом значении этого термина, но трудно спорить с тем, что на американском рынке недвижимости происходит что-то невероятное. Средняя цена существующих жилых домов в США взлетела в июне на 24% до 363,3 тыс. долларов. Это самая высокая цена с января 1999 года.
Причем, взлет цен на жилье происходит не только в первой экономике планеты, но и во многих других странах. Это позволяет говорить о вполне возможном надувании глобального пузыря, разрыв которого приведет к мировому кризису по образцу и подобию предыдущего такого бума, случившегося в 2006 году и закончившегося мировым финансовым кризисом.
Как сообщает Дуг Портер из BMO, цены на недвижимость на глобальном рынке не росли с такой скоростью за все без малого полвека (45 лет), что на нем ведутся подобные наблюдения. По данным Далласского отделения ФРС, с учетом инфляции цены сейчас выросли по сравнению с прошлым годом более чем на 6%, превысив предыдущие рекорды, установленные в 1989 и 2005 годах.
Исследование охватило 24 страны, включая всю G7, а также такие разные страны, как Корея, Израиль, Южная Африка, Новая Зеландия и Словения.
Поскольку расчеты проводились на основе ВВП, первое место в рейтинге стран с наиболее быстро растущими ценами на жилье занимают Соединенные Штаты. Однако в относительном исчислении первое место у Канады, где цены в сравнении с прошлым годом выросли более чем на 20%. На втором месте Новая Зеландия. Но конечно, по размерам пузыря эти «относительные» лидеры очень сильно уступают США.
Ведущий экономист Oxford Economics Адам Слейтер считает, что цены на жилье в развитых экономиках приблизительно на 10% выше прошлогодних. Автор исследования уверен, что такого «бума» на рынке жилья, питаемого низкими кредитными ставками и перераспределением богатств среди населения, не было ни в XXI, ни в XX веках.
«Данные позволяют сделать вывод о том, что чем дольше продлится бум на рынке жилья, тем сильнее риск огромного отката,- говорит Адам Слейтер.- Если говорить в отношении рисков о конкретных странах, то картина противоречивая. Наибольший риск кризиса сейчас на рынке жилья в Нидерландах, Канаде, Германии и Франции».