Еще никогда в истории цены на жилье в мире не росли так стремительно

Не удивительно, что чаще всего конспирологи и паникеры ищут пузыри на рынке недвижимости. Недвижимость действительно является очень удобным активом для операций и спекуляций, поэтому с ее взлетов и падений нередко начинаются всевозможные кризисы.

Сейчас, по мнению ряда специалистов, пока еще слишком рано говорить о возникновении на рынке недвижимости пузыря в классическом значении этого термина, но трудно спорить с тем, что на американском рынке недвижимости происходит что-то невероятное. Средняя цена существующих жилых домов в США взлетела в июне на 24% до 363,3 тыс. долларов. Это самая высокая цена с января 1999 года.