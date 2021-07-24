Более половины работников торговли в Москве занято в оптовом сегменте - заммэра Владимир Ефимов

Работники сферы торговли составляют почти одну пятую от всех занятых рабочих мест в Москве по итогам 2019 и 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году в сфере торговли работали почти 1,5 млн человек, в процентном соотношении это около 19% от общего количества рабочих мест в городе. Из них более половины было занято в оптовом сегменте, 40,3% - в розничной торговле, 6,6% - в торговле автотранспортом. Существенную долю торговля занимает в структуре потребительских расходов: по итогам 2020 года на торговые операции приходилось 46% от общей суммы кассовых операций, а общий оборот предприятий торговли составил 4,86 трлн рублей», - подчеркнул заммэра.

Как отмечают в Аналитическом центре Москвы, по обороту розничной торговли в расчете на душу населения столица занимает первое место среди регионов России. За последние пять лет показатель увеличился на 16,5% - с 351,4 тыс. рублей в расчете на человека в год в 2015 году до 408,7 тыс. рублей в 2020 году.

Горожане все больше покупок делают в сетевых магазинах, особенно заметна эта тенденция для непродовольственных товаров. Так, за пять лет доля розничных сетей в сегменте непродовольственной торговли выросла с 24,9% до 48,8%, в продовольственной торговле доля торговых сетей увеличилась с 19,1% до 32,1%.

По итогам первого квартала 2021 года, всего в торговом реестре Москвы насчитывалось 76,2 тыс. торговых объектов. Из них более трети - 27,2 тысячи - это специализированные непродовольственные магазины, в том числе магазины мебели, хозтоваров, электротоваров, одежды и др. Помимо этого, в городе работают 12,7 тысячи продуктовых магазинов и 4,6 тысячи универмагов, на которые приходится соответственно 16,7% и 6,1% от общего числа торговых объектов.

В прошлом году влияние пандемии на себе ощутили все сферы экономики города, не стала исключением и торговля: во время локдауна весной 2020 года были закрыты все магазины, за исключением продуктовых, аптек, детских, хозяйственных и первоочередных товаров. Посещаемость торговых объектов в первом полугодии 2020 года сократилась почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Только в апреле-мае прошлого года показатель снизился более чем на 80%. При этом оборот розничной торговли сократился почти на 20%.

В связи с ограничениями торговым предприятиям пришлось активно развивать онлайн торговлю и сервисы по доставке. По данным Аналитического центра Москвы, в результате оборот розничной торговли в декабре 2020 года составил порядка 580 млрд рублей с приростом 16% к декабрю 2019 года.

«В 2021 году отрасль демонстрирует стабильные темпы восстановительного роста. За первое полугодие текущего года накопительный оборот торговых предприятий по данным ККТ составил порядка 3 трлн рублей, что на 40% выше показателей аналогичного периода 2020 года. При этом оборот продовольственной торговли вырос на 13%, непродовольственными товарами – на 47%, торговли автотранспортом, включая запчасти и комплектующие – на 59%», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Предприятия торговли играют важную роль в наполнении городского бюджета. Доля сферы торговли в налоговых доходах бюджета Москвы составляет порядка 18%. За 2010-2020 годы налоговые поступления в бюджет столицы от предприятий торговли выросли в три раза, превысив в прошлом году 400 млрд рублей. При этом более трети налоговых поступлений в бюджетную систему РФ от сферы торговли по России обеспечивают торговые предприятия Москвы, подчеркнул министр.