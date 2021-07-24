Британские ВВС начали подготовку к внезапному нападению РФ

Крупнейшие за последние 30 лет учения истребителей королевских ВВС планируют провести в 2022 году для подготовки к внезапному нападению России. Для посадки военных самолетов будут задействованы гражданские аэродромы и автомагистрали, а число авиабаз увеличится в шесть раз, сообщает The Sun.

«В ходе крупнейшего за 30 лет учения по подготовке к войне с Россией истребители Королевских ВВС будут садиться на гражданские аэродромы. Летчики отработают реакцию на внезапную атаку в стиле Пёрл-Харбора», — пишет издание.

Уточняется, что самолеты Typhoon и F-35B Lightning в ходе учений будут приземляться на автомагистралях, гоночных трассах и автостоянках. Число мест их базирования будет увеличено с двух до 12. Вылеты будут осуществляться боевыми четверками, чтобы снизить риск уничтожения целых эскадрилий одним ударом гиперзвуковых крылатых ракет. Цель учений под кодовым названием «Гибкая позиция» — усложнить уничтожение большого количества самолетов путем разделения их на небольшие группы.

По словам главного маршала авиации Великобритании Майка Вигстона, планируемые учения «немного смахивают на холодную войну», но у королевских ВВС «есть настоятельная необходимость вспомнить, как это делается». Он также подчеркнул, что считает своим долгом готовиться к «наихудшему сценарию».

«Они уже убивали людей на улицах Великобритании. Они аннексировали часть Европы. Президент Путин хвастался новым поколением тактических крылатых ракет, которые могут быть нацелены на британские базы ВВС. Все, что для этого потребуется, — разместить ракеты в Калининграде, и тогда мы окажемся в пределах досягаемости», — добавил Вигстон.

Ранее Expert.ru сообщал, что более десяти самолетов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ), а также авиации Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря. В учениях были задействованы истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Они заходили на боевой курс в парах и одиночно, отрабатывая условные удары по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Разведку перед их полетами выполнил экипаж самолета-амфибии Бе-12.

