Глава «Нафтогаза» отверг условие РФ по сохранению транзита через Украину

Предложения «Газпрома» о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы. Так председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера по обеспечению и увеличению транзита газа через Украину при дополнительных закупках российского сырья.

«Во-первых, это [заявление Миллера] можно совместить с заявлениями Путина, что раздавались до этого, которые заключались в том, что фактически они хотят, чтобы Украина договаривалась напрямую с Россией. Но эти договоренности включали бы и импорт российского газа», — заявил в эфире телеканала «Украина 24» Витренко.

Он также отметил, что Москва всегда настаивала, чтобы Киев покупал много российского газа по цене значительно выше рыночной. В результате Украина платила «в среднем на $5 млрд больше за российский газ, чем получала за транзит».

Витренко назвал такие предложения дискриминационными и заявил, что Украина их больше не примет. По его словам, Киев сейчас тратит меньше за весь импортированный газ, чем получает за транзит.

Он также призвал трезво оценивать надежность любых обещаний РФ, так как Украина больше не может верить «никаким гарантиям России».

Ранее Expert.ru сообщал, что в «Газпроме» готовы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Об этом рассказал Алексей Миллер. При этом он подчеркнул, что в случае необходимости, Россия даже может увеличить поставки.

