Литве не хватило колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией

Литва приостановила строительство заграждения на границе с Белоруссией из-за нехватки колючей проволоки. Работы начались две недели назад в ответ на резкий рост нелегальной миграции. Министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс обратился к другим странам Евросоюза с просьбой о поставке проволоки, сообщает издание BNS.

«В Литве не производят колючую проволоку такого диаметра. Сейчас мы ищем страны, у которых могли бы купить ее. Ближайшая страна — Польша, но Польша также разместила заказ на охрану своей границы», — заявил Абрамавичюс.

Военнослужащим Литвы удалось установить пока только 1,5 км проволочной стены.

Позже стало известно, что Эстония выразила готовность передать Литве 100 км колючей проволоки. Ограждение планиуется установить на участках границы протяженностью около 550 км. На его строительство выделено €4,8 млн.

Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем призвал Евросоюз подключиться к поиску решения проблемы наплыва нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих через белорусско-литовскую границу. С начала года там были задержаны 2 470 нелегалов, что в 30 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее Expert.ru сообщал, что 2 июля правительство Литвы объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции. Через несколько дней премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала строительство стены на границе с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на это ответил, что Минск больше не будет сдерживать поток приезжающих в ЕС, потому что из-за санкций на это не хватает ни денег, ни сил.

