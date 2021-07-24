Логистика борется за ресурсы и подогревает цены

Спрос на курьеров в Москве в июне текущего года вырос в 4 раза по сравнению с летом прошлого года, в Санкт-Петребурге – в 4,5 раза, в Казани, Краснодаре, Омске, Нижнем Новгороде Новосибирске – в 3 раза, сообщает в своем исследовании сервис по поиску работы SuperJob. В этой связи существенно поползли вверх зарплаты работников доставки. По данным SuperJob, среднее рыночное зарплатное предложение при полной занятости для курьера в Москве сейчас составляет более 73 тыс. руб., для курьера на личном авто зарплатный максимум достигает 175 тыс. руб., для велокурьера — 110 тыс. руб. Схожая ситуация в Санкт-Петербурге, курьер на личном автомобиле теперь может заработать до 175 тыс. руб. в месяц, пеший курьер — до 80 тыс. руб.

Представители логистических компаний обеспокоены растущей нехваткой персонала, а также других ресурсов. «Первая половина 2021 года стала периодом нехватки различных ресурсов – транспортных, человеческих, а также в части упаковки и расходных материалов, -- говорит Алексей Мисаилов, директор по развитию бизнеса FM Logistic в России. -- Стоимость упаковочных материалов — паллет, стрейч-пленки и картона — выросла почти в два раза. На рынке зафиксирована нехватка рядовых складских сотрудников, что также приводит к росту затрат и в этой составляющей. К причинам возросших цен можно отнести и рост рынка электронной коммерции. Так, для логистики в этой сфере требуется большое количество картона и других упаковочных материалов. 20% парка грузового автотранспорта перешло на обслуживание заказов e-commerce, а доход курьеров и подборщиков в фулфилмент-центрах увеличился. Борьба за доступные вышеперечисленные ресурсы будет основополагающей в течение всего 2021 года».

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Глобально на логистический бизнес продолжает оказывать влияние непростая ситуация с морскими перевозками: здесь по-прежнему штормит из-за нехватки контейнеров и судов. «Наиболее серьезное влияние на логистическую отрасль оказали изменения на мировом рынке морских перевозок, которые начались еще в 2020 году из-за пандемии и ее последствий, -- говорит Антон Гречко, вице-президент компании Kuehne+Nagel в России и странах СНГ по продажам и маркетингу. -- Игроки рынка надеялись, что ситуация нормализуется в начале 2021 года, но этого не произошло. Напротив, положение ухудшилось: появился существенный дефицит мест и контейнерного оборудования на основных направлениях, значительно повысились тарифы. Помимо пандемии, на ситуацию серьезно повлияло происшествие в Суэцком канале. Увеличение спроса на доставку грузов при восстановлении объемов торговли после окончания локдауна способствовало дисбалансу спроса и предложения свободных мест для перевозки. Важно понимать, что доля перевозок морским транспортом является самой существенной. И, к сожалению, сейчас невозможно прогнозировать, когда ситуация стабилизируется».

В связи с неспокойной обстановкой на море в настоящее время наблюдается повышенный интерес к сухопутным маршрутам. «В результате глобальных форс-мажорных ситуаций привычные схемы доставок были разрушены. Взамен им логистическим компаниям приходится искать альтернативные решения, -- говорит Николай Гладун, директор по развитию бизнеса логистической компании Gebrüder Weiss. -- Например, для импорта из Юго-Восточной Азии ими стали перевозки через сухопутные границы автомобильным и железнодорожным транспортом вместо привычного морского пути. Безусловно, это не новый торговый маршрут, он давно развивается, но объем перевозок данными видами транспорта резко увеличился в первом полугодии текущего года. Учитывая сроки доставки и стоимость фрахта, сопоставимую с морской перевозкой, объем перевозок по железной дороге будет только увеличиваться».

Стоит отметить, что корректировка глобальных логистических маршрутов пока играет в пользу России, так как спрос на транзитные перевозки через российскую территорию в последнее время повысился. «Мы видим, что за последние месяцы максимальный импульс роста получили все существующие сервисы, связанные с портами Дальнего Востока (ДВ), ускоренные контейнерные поезда (УКП), прямые автомобильные грузоперевозки из Китая, -- говорит Александр Басов, заместитель директора логистической компании Stalogistic. -- Также рынок активно пробует новые маршруты с участием УКП, что соединяют порты ДВ в железнодорожном сообщении с Санкт-Петербургом, Новороссийском и даже Хельсинки. Помимо этого, значительно вырос спрос на прямые железнодорожные перевозки из Китая в страны Европы транзитом через территорию России. Все это способствует активному развитию перевозок внутри РФ. Также нельзя не отметить стабильно высокий спрос на морские перевозки (сервисы так называемого «глубокого моря») в порты РФ, Прибалтики, Финляндии».

Примечательно, что турбулентность на традиционных логистических маршрутах стимулирует заказчиков сервисов услуг доставки переключаться на другие страны. «Множество российских компаний, после возникших проблем с поставками из Азии, переключились на рынок товаров из Турции, -- констатирует Владимир Френтий, ведущий специалист по интермодальным перевозкам логистической компании «Даксер». -- В данный момент можно наблюдать перегруженность производств, нехватку контейнеров и грузовых емкостей, что привело к повышению тарифов на перевозки из этой страны. Стоимость турецких товаров для конечного потребителя, как следствие, тоже несколько выросла. Полагаю, что даже при стабилизации ситуации в Азии европейское и турецкое направления будут использоваться и резкого перехода рынок не заметит».

Вместе с нестабильной ситуацией на логистических маршрутах заметно растут и тарифу на перевозки. Бьют рекорды расценки на фрахт на перевозки из стран Юго-Восточной Азии. По оценкам участников рынка, тарифы на внутрироссийские перевозки только в этом году выросли почти на 15%, а где-то и на все 25%. «Да, логистические тарифы в целом сейчас очень высоки. Но рассматривать ситуацию необходимо более детально – все зависит от направлений и вида транспорта. И сегодняшний рост – это еще не предел, -- говорит Денис Гураль, директор операционного управления группы компаний AsstrA. -- Возьмем в качестве примера автомобильные перевозки по Европе. По данным Transport Market Monitor (аналитика платформы Transporeon), в июне 2021-го тарифы выросли на 24%. Данные выглядят впечатляюще, но надо понимать, что год назад мировая торговля в аналогичный период замедлилась из-за пандемии, а сейчас тарифы отыгрывают свои «доковидные» уровни. И в случае с международными автомобильными перевозками ближе к концу года традиционно ожидается нехватка разрешений по определенным направлениям, что неминуемо приведет к дефициту провозных возможностей и соответственно к большему росту тарифов. Если говорить про отправки из Китая, тарифы на ускоренные контейнерные поезда и доставки по морю показывают наибольшие значения с момента начала развития Нового Шёлкового пути. Более того, логистика сейчас столкнулась с беспрецедентной ситуацией: ставки на контейнерные железнодорожные перевозки из Китая в Польшу и Германию стали ниже, чем на транспортировки по морю. Но есть направления, где ставки не только не выросли, но и снизились ― это железнодорожные и морские перевозки из Европы в Китай. А на железнодорожном маршруте Малашевичи - Чунцин они достигли рекордно низкого показателя и находятся в пределах 1 тыс. долларов США».

Увы, рост цен на логистические услуги неизбежно толкают вверх розничную стоимость товаров, однако давление это происходит по-разному. «Рост цен на перевозки зарубежных товаров напрямую влияет на конечных потребителей, поскольку на их плечи ложатся в том числе и расходы на логистику, говорит Феликс Херсонский, руководитель немецкого подразделения BMJ-logistics. – Впрочем, пока четкую закономерность вывести нельзя. Невозможно сказать, что из-за повышения стоимости перевозки все товары выросли в цене на определённый процент. Можно, к примеру, сравнить два товара из категории FMCG ― дешевый (туалетная бумага) и дорогой (духи). Так, рост ставок на перевозки в 50% значительно повлияет на цену туалетной бумаги, поскольку данный продукт сам по себе объемный, а цена на него низкая. В свою очередь на духи аналогичный рост тарифов окажет незначительное воздействие. Поэтому определить с точностью, на сколько подорожает тот или иной товар, нельзя ― значения могут варьироваться от одного процента до нескольких десятков».

Рано или поздно ситуация в логистической отрасли должна стабилизироваться, но когда это произойдет, прогнозировать сложно. «Ситуация с высокой стоимостью контейнерных перевозок по сути является временной, в частности, в силу скоординированной ценовой политики морских линий, которая определяется стремлением нивелировать провал 2020 года, -- говорит Дмитрий Масальцев, директор коммерческого департамента Itella в России. -- Мы уверены, что в течение года-двух ситуация со ставками нормализуется. Но это произойдет, только если в глобальных цепочках поставок удастся стабилизировать баланс спроса и предложения».