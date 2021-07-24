Минздрав назвал регионы с самыми здоровыми жителями

Меньше всего заболеваний из расчета на 100 тысяч населения в 2020 году было зарегистрировано в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области. Всего россияне в прошлом году перенесли более 229 млн болезней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического сборника министерства здравоохранения РФ.

По данным Минздрава, больше всего болезней на 100 тысяч населения в прошлом году было зарегистрировано в Алтайском крае (229 430), Санкт-Петербурге (217 363) и Ямало-Ненецком автономном округе (211 046). Меньше всего — в Чеченской Республике (94 094), Кабардино-Балкарии (97 709) и Еврейской АО (106 049).

Ранее Expert.ru сообщал, что в российском Минздраве опровергли результаты расследования журналистов о более чем 29 млн переболевших россиян за все время пандемии. В ведомстве заявили, что в статистику включается вся информация о переболевших пневмонией, вакцинированных, а также другие неназванные «категории». В министерстве уточнили, что в списке содержится 39 млн записей. При этом уникальный номер записи не является сквозным порядковым номером, формируется по нелинейному алгоритму, при котором учитывает несколько факторов. Какие именно представитель Минздрава не уточнил.

